NBA／火箭驚傳球員確診 因湊不滿8人出賽將延後賽季首戰
NBA／火箭驚傳球員確診 因湊不滿8人出賽將延後賽季首戰
記者黃建霖/綜合報導
2020-12-24 09:08:40
休士頓火箭新秀Kenyon Martin Jr.今天在新冠肺炎的檢測中呈陽性，這也引發了球隊新冠接觸追踪機制，今天火箭本來預計要和奧克拉荷馬雷霆進行賽事，但由於無法湊齊8人參賽，因此賽事將延期。
火箭近期處於多事之秋，陣中頭號球星James Harden為了離隊無所不用其極，上夜店跑趴不戴口罩、缺席球隊訓練等脫序事蹟都被爆出，而現在又有球員確診。《ESPN》在報導中指出，Martin目前在家中進行自我隔離，他屬於無症狀患者，而與他接觸的多名火箭球員，也因為健康安全問題而被禁止參加球隊賽季開幕戰。
目前官方確定主控John Wall和中鋒DeMarcus Cousins因和Martin一起去理髮，因此被送回家中隔離，但兩人核酸檢測皆為陰性。同樣被送回家中的還有Jae'Sean Tate及Mason Jones。而Ben McLemore則是此前檢測呈陽性，目前自我隔離中。至於Harden雖然目前檢測結果是陰性，但他由於之前現身夜店不戴口罩的影片而被調查，聯盟還正在裁定對他的懲處。