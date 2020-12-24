因應疫情，聖誕老公公將換上有獨立座艙的Lexus HX Sleigh Concept概念雪橇送禮物！

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因應疫情，聖誕老公公將換上有獨立座艙的Lexus HX Sleigh Concept概念雪橇送禮物！

Carture 車勢文化

2020-12-24 09:55:30

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
一年一度的聖誕節即將到來，全球兒童都期待著聖誕老公公在平安夜裡送禮物來，2020年因為疫情關係，聖誕老公公需要一輛不會與外界有直接接觸的雪橇來送禮物，所以Lexus就設計了一輛來自未來的HX Sleigh Concept，讓聖誕老公公可以駕著這輛有著獨立座艙的雪橇完成今年的任務！
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這輛來自未來的HX Sleigh Concept是由Elite Takumi Elves所設計，外觀有著Lexus家族化的紡錘水箱護罩與流線線條，搭上全紅塗裝，為了讓聖誕老公公可以更有效率的送禮物，動力系統為全馴鹿推進器，除可在雪地中快速衝刺，Lexus也擔心聖誕老公公在60,000英呎高空飛行時會冷，還配了頸部保暖系統，另外還配置內建空中交通管制訊息之導航功能的25吋觸控螢幕，可讓聖誕老公公更迅速地搜尋目的地與給予快速的指引，而Lexus驕傲地訂製Mark Levinson環繞音響也沒有缺席，讓聖誕老公公在送禮物過程中不再感到疲累與無聊。此外，Lexus表示HX Sleigh Concept具備無限量容積的行李廂〈大概跟哆啦A夢的口袋一樣概念〉以應付運載全球數十億兒童所需禮物所需，行李廂蓋並附有腳踢感應開啟功能，便利性絕佳。
聖誕老人表示：“我是一個簡單的人，HX Sleigh Concept的外觀比以前要精緻一些。也是到了升級坐駕的時候了，以提升分送兒童玩具的效率，駕駛Lexus HX Sleigh Concept再適合不過了，而且聖誕老太太也開心可以駕馭它！”
當然這雪橇就像許多車廠在愚人節時會提出各式各樣、天馬行空新車般，僅為季節限定的有趣提案，基本上是不會真的投產。
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