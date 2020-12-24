萊豬進口見諸表決　柯建銘：國民黨就像政治神風隊

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萊豬進口見諸表決　柯建銘：國民黨就像政治神風隊

記者吳承翰/台北報導

2020-12-24 09:49:29｜2020-12-24 09:50:30

柯建銘
▲萊豬行政命令即將表決，民進黨團總召柯建銘批評國民黨近幾個月來的行為就像政治的神風特攻隊。　（圖／記者吳承翰攝）
立法院今（24）日將花一整天的時間處理萊豬解禁行政命令、食品安全法修正案、學校衛生法修正案，數個月來的紛擾將見諸投票。民進黨團總召柯建銘指出國民黨的舉措早已進退失據，宛如「政治的神風特攻隊」。國民黨主席、立委江啟臣則回擊說「今天不是國民黨不理性，你把總統蔡英文2009年的談話拿出來看，就很清楚民進黨價值在哪，我們只是把你們過去的話再拿來講而已。」
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上午朝野兩大黨黨團大會瀰漫著山雨欲來的氣氛，國民黨立委濟南路鋪地墊、裹睡袋睡了一晚後，早上紛紛回到辦公室進行簡單梳洗，再開黨團大會。
國民黨團總召林為洲表示，即便民進黨開始有立委動搖，以在野、執政的票數差距，想擋下來仍需要奇蹟，但他認為在議場表決，展現的是在野黨監督政府的態度，未來戰場已經放眼到公投。

柯建銘則以16字表達民進黨的態度，「勇於發言、勇於辯護、記名表決、直球對決」，他表示國民黨這段時間的行為早已進退失據，宛如神風特攻隊，台灣人的腦袋很清楚，看得懂國民黨在玩什麼把戲。
江啟臣受訪時，聽到柯建銘的論述，感嘆道「我就說吧，大家把蔡英文主席2009年、2009年以後的發言再看一遍就知道民進黨的價值了，國民黨不是不理性，我們是把民進黨過去的主張拿出來再講一遍而已。」江啟臣表示，政府在進口萊豬的過程中，對內沒有溝通、對外不會談判，既不會溝通又不會談判的政府，才是台灣現在最悲哀的地方。
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