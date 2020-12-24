萊豬進口見諸表決 柯建銘：國民黨就像政治神風隊
記者吳承翰/台北報導
2020-12-24 09:49:29｜2020-12-24 09:50:30
立法院今（24）日將花一整天的時間處理萊豬解禁行政命令、食品安全法修正案、學校衛生法修正案，數個月來的紛擾將見諸投票。民進黨團總召柯建銘指出國民黨的舉措早已進退失據，宛如「政治的神風特攻隊」。國民黨主席、立委江啟臣則回擊說「今天不是國民黨不理性，你把總統蔡英文2009年的談話拿出來看，就很清楚民進黨價值在哪，我們只是把你們過去的話再拿來講而已。」
上午朝野兩大黨黨團大會瀰漫著山雨欲來的氣氛，國民黨立委濟南路鋪地墊、裹睡袋睡了一晚後，早上紛紛回到辦公室進行簡單梳洗，再開黨團大會。國民黨團總召林為洲表示，即便民進黨開始有立委動搖，以在野、執政的票數差距，想擋下來仍需要奇蹟，但他認為在議場表決，展現的是在野黨監督政府的態度，未來戰場已經放眼到公投。
柯建銘則以16字表達民進黨的態度，「勇於發言、勇於辯護、記名表決、直球對決」，他表示國民黨這段時間的行為早已進退失據，宛如神風特攻隊，台灣人的腦袋很清楚，看得懂國民黨在玩什麼把戲。江啟臣受訪時，聽到柯建銘的論述，感嘆道「我就說吧，大家把蔡英文主席2009年、2009年以後的發言再看一遍就知道民進黨的價值了，國民黨不是不理性，我們是把民進黨過去的主張拿出來再講一遍而已。」江啟臣表示，政府在進口萊豬的過程中，對內沒有溝通、對外不會談判，既不會溝通又不會談判的政府，才是台灣現在最悲哀的地方。