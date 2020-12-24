大同經營團隊換人做 早盤股價漲幅近3%
記者許家禎/台北報導
2020-12-24 09:54:01
大同宣布盧明光、鍾依文接任大同董事長、總經理，新經營團隊訂出2年內可以獲利、5年內營業額希望可從現在200億元成長到逾千億元。而今（24）日大同股價以28.95元開出，早盤最高來到29.2元，漲幅達2.9%，之後漲幅稍稍縮小，但維持在28.7左右。
大同昨（23）日召開記者會宣布盧明光、鍾依文接任大同董事長、總經理。盧明光表示，上任後會調整公司資產配置，降低公司負債比、改善財務結構，開源節流並首重節流，至於轉型則有五大方向。首先是將原有事業優化，改善三大事業群、九大事業部與近10家子公司的資源分配。第二擴大綠能儲能的事業規模。第三是加速大同5G、IOT以及智慧製造的解決方案，把科技帶進大同。第四是擴展馬達事業部，計畫跟成大、台科大、成大以及工研院合作，也希望能進軍電動車產業。第五是布局關鍵零組件事業。盧明光表示，團隊會用謙虛的心、積極的心來面對所有關係人，包括員工、客戶、廠商與股東，會重視公司治理。
而投資人關心的計畫時程上，這幾個月會進行盤點，預計明（2021）年4月份會有初步計畫，半年內各部門有新的目標與經營管理kpi、1年內要重建新形象、希望明年股東可以領到股利。再來是希望2年內可以獲利，包含所有事業部與子公司、3年內透過併購與策略聯盟開展大同版圖、5年內營業額希望可從現在200億元成長來到逾千億元。總經理鍾依文也說，到大同任職是在做有意義的事，未來大同不會是大同派，也不會有市場派，希望大家一起努力，尤其大同小股東已經有20年沒發股利，未來要改變這個情況。而今日大同股價以28.95元開出，早盤最高來到29.2元，漲幅達2.9%，之後漲幅稍稍縮小，來到28.7元左右，漲幅有1.5%以上。