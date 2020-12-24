中職／韓職勝投王來了！富邦第4位洋投簽下納恩斯

富邦悍將今與33歲的多明尼加籍納恩斯（暫譯，英文全名為Héctor Noesí）簽下合約，成為明年球季富邦第四位簽約的洋投。納恩斯具有六年大聯盟與三年韓職共超過千局的投球經驗，曾拿下2017年的韓職勝投王，是一名歷練豐富且具有穩定投球實力的外援戰力。

我是廣告 請繼續往下閱讀

191公分、93公斤的納恩斯是一名右投手，2011年正式升上大聯盟，首年即在洋基隊受到重用出賽30場，之後陸續轉至水手、遊騎兵、白襪等球隊，分別擔任過先發與中繼不同角色。2016-18年納恩斯轉往亞洲職棒發展，連續三年效力韓國職棒起亞虎隊，不僅每年均繳出雙位數勝投成績，2017年更以單季20勝拿下勝投王，幫助球隊奪下年度冠軍。

2019年納恩斯返美加入馬林魚隊體系，在3A拿下11勝後於8月升上大聯盟，累計在美職大聯盟共六年的資歷，出賽118場主投423局；另在韓國職棒三年時間，出賽90場均擔任先發投手，主投582局拿下46勝與425次的奪三振。已在上個月開始進行自主訓練的納恩斯，對於明年度能夠到台灣與同樣來自多明尼加的索沙同隊相當開心，同時表示感謝上帝賜予他與富邦簽約的機會，希望能夠為新北這座城市拿下冠軍，開啟他人生的另一個新篇章。

富邦悍將領隊蔡承儒表示，納恩斯在各方面球路品質都相當不錯，有一定的控制能力，球隊也自2017年就開始觀察追蹤他的表現，很高興明年球季能夠有與他合作的機會，也期待他能和索沙一起為悍將投出佳績。