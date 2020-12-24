GINO愛用粉鑽瓶　擔任蓓朵娜一日店長與粉絲浪漫過耶誕

在網路上聲名大噪的MIT保養品牌「蓓朵娜」，不僅風靡巴黎時裝周，也是各大設計師、彩妝師指定使用，其中明星商品粉鑽瓶在疫情期間瘋狂熱賣，19日在愛用者的期盼下，於新北大型百貨-比漾廣場Beyond Plaza，請來「寵妻魔人」GINO蔡東威擔任一日店長，不僅提前與粉絲共度耶誕，現場更示範保養品擦拭技巧，讓遠從花蓮來的鐵粉害羞到臉紅，現場互動相當熱絡。活動中只要用超低價，就可以購買到價值破萬元限量50組的福袋，而GINO的超人氣吸引不少愛用者及粉絲爭相搶購，讓一日店長活動現場吸睛度破表。

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GINO回歸八點檔軋戲後，戲劇中擁有幸福的愛情，更被鐵粉們稱為「寵妻魔人」，他表示，由於拍戲經常熬夜，為了讓每一天的氣色看起來呈現最好的狀態，就會使用「發光乳霜-粉鑽瓶」來保養，不僅均勻膚色，更有提亮功效，讓他無論是現場或者螢幕上都能看起來更有精神。

▲GINO現場與粉絲近距離互動，示範保養品擦拭技巧。(圖/品牌提供)

號稱戴口罩不沾粉、不脫妝的粉鑽瓶，在疫情期間銷售額逆勢成長一推出就爆紅，目前持續熱銷、多次缺貨，甚至在巴黎時裝週也成為設計師、彩妝師們所指定使用的產品，只要輕拍30秒就能夠完成保養、隔離和裸妝等功效，GINO更親自示範並和鐵粉進行近距離的互動。GINO表示，這款發光乳霜男女都適用，出門不需要再瓶瓶罐罐，一瓶就可以達到最好的效果。





GINO擔任一日店長，不僅整場活動相當熱絡，現場販售的福袋更是讓現場粉絲爭相搶購，並且還能與偶像近距離合影留念，大家直呼來這趟活動真是太值回票價！





在2020年底蓓朵娜「發光乳霜-粉鑽瓶」合乎最高規格的國家級品質要求，榮獲「SNQ國家品質標章」，從網路紅到國外，從虛擬走到實體店面，能夠持續熱銷更是實至名歸，讓台灣保養品牌再一次登上國際舞台。