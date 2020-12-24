NBA／新賽季首度因疫延賽 金塊主帥：這不會是唯一一場
NBA／新賽季首度因疫延賽 金塊主帥：這不會是唯一一場
記者鍾東穎/綜合報導
2020-12-24 10:30:08
休士頓火箭菜鳥Kenyon Martin Jr. 今(24)日傳出確診2019新型冠狀病毒（COVID-19），導致火箭和雷霆的開幕戰被迫取消，其他隊伍被問到此事，金塊主帥Michael Malone認為，「這將不會是唯一一場因疫情而延期的比賽。」
Martin Jr.目前無症狀在家自我隔離，和他一起去理髮的主控John Wall和中鋒DeMarcus Cousins也因此被送回家中隔離，不過兩人核酸檢測皆為陰性，其他像是上夜店不戴口罩的James Harden等人也因防疫政策隔離中，導致火箭無法湊齊8人參賽，只能讓賽事延期。NBA今天有12場比賽順利開打，Malone被問到火箭因疫情延賽，「疫情是比NBA更重要的事情。所以老實說我並不驚訝，自從上季3月11日停賽後，我們就一直再應對此事。」「我認為這不會是唯一一場因疫情延賽的比賽。」Malone續道，「我們一度被迫在封閉園區內比賽，現在嘗試園區外進行，就出現了一些負面的狀況，火箭遭遇打擊，無法湊出8人，這顯然令人失望，但有可能還會再發生。」