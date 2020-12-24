三峽「北大特區」房價攀上實價最高點！房仲分析三大主因

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於三峽北大特區房市看好原因，21世紀不動產企劃研究室分析，首先腹地相對小除了讓商圈集中之外，也讓北大特區有了「限量感」的感受；此外，棋盤式規劃帶來整齊寬敞的街道輪廓，加上當初法令限制，區內建築與人行道邊界留設3-20公尺，這樣「退縮綠軸」的設計也打造出17條林蔭大道，使得當地綠覆率極高。
企研室指出，南北聯外交通部份，三峽北大特區主要依賴北二高，開車約30分鐘就能抵達台北市區，完整的交流道系統滿足開車族需求，加上區內客運接駁量也十分充足；不僅如此，捷運三鶯線預計在2023年完工試車，從板南線頂埔站起始，將串起土城工業區、北大特區、三峽舊市區、鶯歌市區、桃園八德的鳳鳴重劃區，未來還能延伸至桃園綠線轉乘、甚至串聯桃園國際機場與高速鐵路，是一條能擴大「北北桃」生活圈範圍的重要路線，未來三鶯線開通後，預計能為往返台北的通勤族省下將近20分鐘的時間。
最後也是最重要的關鍵，就是房價，企研室表示，相較於大台北的高不可攀，在三峽北大特區成家門檻相對較低；根據實價登錄資料，三峽北大特區兩房新成大樓平均成交單價為42萬元，總價落在1400至1600萬元之間；如果是15年內兩房中古屋，平均成交單價為29至35萬元，總價則落在1000至1200萬元，儘管日前才達到實價登錄最高點，但相較於大台北動輒7、80萬起跳的房價來說還是便宜許多。
21世紀不動產北大佳園加盟店店東關錚表示，親民的價格及鄰近台北的特質吸引不少大台北首購及換屋需求的壯年人口來看屋，加上鄰近恩主公醫院也不乏許多退休族群入住。
企研室則指出，根據新北市三峽區公所統計資料顯示，北大特區人口增幅近十年成長率達54％，大量人口移入除了帶動居住需求，周邊生活機能也隨之快速提升，加上捷運捷運三鶯線開通在即，未來能與許多重要公共運輸系統無縫銜接，進而帶動整體都市發展與觀光產業，這些皆為三峽北大特區吸引愈來愈多首購、退休或頂客族入手的原因，預計成為當今雙北最值得期待的學區重劃區。