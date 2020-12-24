紐籍機師「同機空姐」返台未隔離跑趴 長榮：沒有違規
紐籍機師「同機空姐」返台未隔離跑趴 長榮：沒有違規
記者陳致宇／台北報導
2020-12-24 10:45:06｜2020-12-24 10:45:30
長榮航空一名紐西蘭籍機師確診新冠肺炎，引發外界對機組人員防疫漏洞的疑慮，今（ 24 ）日又傳出與該名確診機師同班機執勤的空服員，返台後未居家檢疫就參加百人聚會。對此，長榮航空回應，該名空服員為客機機艙載貨的客艙監貨人員，未在美國滯留及住宿，依規定不用不需要居家檢疫，後續也進行核酸檢測，檢測結果為陰性。
長榮航空說明，該名空服員為 12 月 12 日由台北飛往芝加哥客機機艙載貨的客艙監貨人員，該航班僅載貨，無任何客人搭載。飛機抵達芝加哥後立即以旅客身份原班機返回，於 12 月 14 日清晨抵台，未在當地滯留及住宿，回程航班機客艙亦沒有載客或載貨，依照交通部民航局《國籍航空公司機組人員防疫健康管控措施原則》規定，外站未入境住宿的組員不需要居家檢疫，因此在 12 月 16 日晚上參加私人聚會。長榮航空表示，已規定所有美國客艙載貨當班機往返的空服員，監貨的空服員需全程佩帶口罩。到達疫區之外站，雖不入境，但自下機通關至返回機上過程中，需要全程配戴口罩、護目鏡、手套，並加發一件拋棄式隔離衣，避免與當地人的接觸風險。
長榮航空強調，此名空服員 12 月 12 日與案 765 確診外籍機師同班機飛往美國，已依中央流行疫情指揮中心的疫調進行核酸檢測，檢測結果為陰性，並自 12 月 19 日開始進行居家隔離。已多次向機組人員宣導，做好自主健康管理，儘量減少外出及群聚，共同堅守防疫陣線。
航空業界人士認為，雖然規定客艙監貨空服員可免居家檢疫，但返台之後仍須進行自主健康管理，應避免外出聚會，而且也無法確保前後艙組員於服勤期間沒有接觸，建議指揮中心可以針對機組員防疫規定強化，避免外界疑慮。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。