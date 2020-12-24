市占率低、廠商自主管理 綠委：國人吃到萊豬的機率是零
市占率低、廠商自主管理 綠委：國人吃到萊豬的機率是零
記者吳承翰/台北報導
2020-12-24 10:45:37｜2020-12-24 10:50:49
立法院今（24）日表決萊豬解禁行政命令，以及學校衛生法修正案、食品安全法修正案，在每個法案、行政命令表決前，朝野各黨團都會派代表上台發言，捍衛自己的立場。民進黨立委黃國書表示，以現在的學校衛生法，已經能有效杜絕萊豬進入校園。他引述數據表示，以現在美豬市佔率1%，萊豬又只占美豬的22%，兩者相乘代表後代表「吃到的機率是（趨近於）零」。引起國民黨立委在下方不斷鼓譟，質疑他「你還在騙人！」
黃國書表示，教育部在昨（23）日已經完成全國中小學和團膳業者的契約，要他們一律使用國產肉品，由於契約罰則最重會到停約，他認為「團膳業者根本不可能使用外國肉品」。黃國書進一步指出，以美豬目前在台灣的市占率僅1%，加上萊豬又只占美豬的22%，也就是說即便進口，兩者互相乘起來，台灣人吃到萊豬的機率只有0.27%，又加上廠商自主管理，他大膽斷言「國人吃到萊豬的機率是零。」此番言論引起台下國民黨立委不滿，直接朝著他喊「（你說的）不可能啦！加工品怎麼辦？」、「還在騙，騙騙騙」。