智慧「水盒子」揪出不法污染源　中市破獲電鍍廠違排廢水

台中市政府環保局今年向行政院環保署申請補助裝設30台水盒子，在中市11處魚群死亡好發處，及19處高污染潛勢區下游處布設，即時監控水質溫度、溶氧、導電度及PH值狀況，日前監測到豐原區一電鍍廠水質異常，立即派員進廠查核，一舉查獲違規排放廢水，後續將依「水污染防治法」第7條，處6萬元至2千萬元罰鍰。

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環保局表示，市府今年與環保署合作執行台灣智慧水聯網計畫，由中央研發水盒子、地方政府布建，市府優先篩選出高污染潛勢事業，其中一處鎖定豐原區民眾常陳情河段，於此處一電鍍業放流口下游設置水盒子，監測結果顯示導電度近中午時段出現異常高值，環保局稽查人員掌握違法排放週期後，輔以雲端監視器協助蒐證，一舉查獲此電鍍業偷排廢水，其放流水導電度數值高達6,630μS/cm，懸浮固體及化學需氧量皆超過放流水標準，後續依法告發處分。

環保局代理局長陳宏益強調，因應不肖業者偷排廢水方式層出不窮，環保局與時俱進，加強運用水盒子或其他科技監控（測）設備查緝水污染案件，凡查獲具體違規事證，必依法嚴懲；若為環保署公告的違規情節重大者，即勒令停工及追繳不當利得；若涉及繞流排放含有害健康物質超標的廢水等環保犯罪行為，將同時移請檢調單位偵辦。

環保局說，水盒子結合衛星定位（GPS）與人工智慧（AI），每分鐘回報監測數據，並整合到環保署物聯網資料中心，藉由數據趨勢圖掌握違法排放週期，數據智慧化管理，即時反應污染潛勢地區的水體品質，當水質監測值異常時，立即發送電子郵件通知稽查人員到場查察，成為污染稽查利器，達到污染溯源及水質異常預警的功能。