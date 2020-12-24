威盛旗下金雞母威鋒上市 盤中衝269.5元、漲幅達6成
威盛旗下金雞母威鋒上市 盤中衝269.5元、漲幅達6成
記者許家禎/台北報導
2020-12-24 11:35:22
威盛旗下高速傳輸晶片業者威鋒今（24）日掛牌上市，公開申購價為每股168元，開盤後大漲，盤中最高來到269.5元，漲幅達6成，若中籤戶賣最高點，每張可賺超過10萬元。
威鋒成立於2008年，為威盛旗下金雞母，也被市場喻為是宏達電董座王雪紅的第三隻金雞母，由於王雪紅曾先後催生威盛和宏達電兩家股王，雖然之後都走上股價暴跌，但此次威鋒轉上市也引起市場關注。威鋒主要業務為開發USB高速傳輸、USB Type-C與USB PD等控制晶片，產品終端應用於個人電腦、筆電、平板、手機、遊戲機等領域。威鋒每股承銷價168元，由於跟興櫃價格300元上下有很大差距，因此吸引許多人參與申購，中籤率僅0.64%。
威鋒董事長陳文琦今日表示，威鋒已經成立12年，當初是在2008年金融海嘯期間創立，經歷很多挑戰與困難，但是有同仁們的努力以及各方夥伴支援，才能讓公司持續成長茁壯。上市是另一階段的開始，公司一定把事情做好做對。威鋒資本額為新台幣6億元，去年2019年營收15.86億元，今（2020）年前3季營收為14.22億元。今年前3季稅後淨利為2.35億元，已接近2019年全年表現，每股稅後純益(EPS)分別為4.05元、3.91元。