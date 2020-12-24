NBA／還是投不進？字母哥關鍵罰球失手　公鹿首戰被逆轉

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NBA／還是投不進？字母哥關鍵罰球失手　公鹿首戰被逆轉

記者黃建霖/綜合報導

2020-12-24 11:46:15

Giannis Antetokounmpo罰球未中，相當懊惱
▲Giannis Antetokounmpo罰球未中，相當懊惱。（圖／美聯社／達志影像）
密爾瓦基公鹿和波士頓塞爾提克這兩大強權新賽季的首度對決，就殺得天昏地暗，在比賽讀秒階段，塞爾提克主將Jayson Tatum投進打板三分球反超比數，雖然之後公鹿「字母哥」Giannis Antetokounmpo得到扳平比數的罰球機會，但他2罰1中，讓球隊最終以121:122輸球。
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此役第四節剩下1分10秒時，公鹿新加入的明星後衛Jrue Holiday砍進三分球，讓球隊取得1分領先，之後雙方都錯失了一些進攻機會，塞爾提克讓Tatum持球單打Antetokounmpo，而他也漂亮的在一次後撤步後投進逆轉三分球。
最後的0.4秒，公鹿設置了一個讓發球者直接送球給在籃下的Antetokounmpo的戰術，結果成功造成對方大前鋒Tristan Thompson的犯規，前者獲得2罰，只要都罰進就能追平。

然而在這關鍵的時刻，Antetokounmpo只投進第一球，第二球彈框而出，比賽就此結束，而他也懊惱的走回休息室，球隊賽季首戰就吞下了艱難的失利。

這場比賽Antetokounmpo出賽36分鐘，26投13中，而且三分球8投3中，砍下了35分、13籃板、2助攻、2阻攻。公鹿二當家K. Middleton也有27分、14籃板、8助攻的好表現。Holiday也得到25分。

然而公鹿今天防守端做得不夠出色，讓塞爾提克全場投進18顆三分球，三分球命中率高達45%，「雙探花」Tatum得到30分，而Jaylen Brown也斬獲33分，新加入球隊得Jeff Teague今天三分球4投4中，得到19分。
Antetokounmpo本場罰球8罰6中，不算太差，然而他過去在季後賽多次被對手使用「駭客戰術」，就是看準他投籃命中率不夠穩定的弱點，如今新賽季首戰又被同樣的方式打敗，恐怕之後還是會被繼續針對。
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