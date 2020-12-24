萊豬表決戰林淑芬、劉建國跑票 柯建銘：一定會處理
記者吳承翰/台北報導
2020-12-24 12:23:29
立法院今（24）日加開院會，審查萊豬解禁9項行政命令、學校衛生法修法、食安法修法。由於民意對於萊豬強烈反彈，讓不少民進黨立委相當為難，黨團方面仍下達「勇敢承擔、一致投票」的命令，要立委們一票都不能跑。但到了投票時，立委林淑芬、劉建國出席卻不投票、或棄權的情況，在中午休息空檔時，媒體問民進黨團總召柯建銘此事，柯說「這我們內部已經討論過了，一定會處理。」
上午立法院從10點正式進入法案及行政命令的二三讀流程，在廣泛討論後，國民黨團、民進黨團、民眾黨團、時代力量黨團投票時各自支持自己的版本，唯獨民進黨在部分條文有和其他政黨合作，在個別條文有支持民進黨、時代力量、國民黨。無黨籍立委林昶佐、台灣基進立委陳柏惟則跟著民進黨團一起投票。但少數敢不跟民進黨團運作的劉建國、林淑芬，在個別條文都出現人在現場、也插了表決卡，卻選擇不投票、或棄權的情況。在中午休息空檔時，媒體問柯建銘林、劉兩人跑票的行為，柯建銘說「一定會處理，這你們不用擔心，內部都討論好了，一定會處理。」劉建國似乎早有心理準備，在進入議場投票前，面對媒體提問他說「我一切泰然。」林淑芬則在離場時被媒體訪問，她簡短說「坦然接受。」記者問她「懲處可能會讓你未來不能繼續待在衛環委員會？」林只簡單說「謝謝」。