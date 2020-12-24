憂防疫鬆懈　蘇貞昌籲全民警惕：沒鬆懈的本錢

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憂防疫鬆懈　蘇貞昌籲全民警惕：沒鬆懈的本錢

記者劉育辰/綜合報導

2020-12-24 12:23:43｜2020-12-24 12:30:20

蘇貞昌
▲行政院24日召開行政院院會，在會中，蘇貞昌也呼籲民眾避免群聚，若真的要到人多的場合，也一定要遵守指揮中心的防疫指引，因為國際疫情來勢洶洶，台灣沒有鬆懈的本錢。（圖／行政院提供）
長榮航空紐西蘭機師未遵守隔離政策，還與「廣達妹」約會、趴趴造，導致台灣本土連續253日零確診破功。蘇貞昌在今（24）天的行政院院會中再次呼籲，民眾應減少外出參與群聚活動，盡量以在家休息、看電視轉播的方式取代，若真的要到人多的地方，也要遵照中央流行疫情指揮中心指引；此外，這次紐籍機師趴趴走所造成的防疫漏洞，也讓蘇貞昌要求行政團隊拴緊螺絲，因為台灣沒有鬆懈的本錢。
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據行政院副秘書長李孟諺在行政院會後記者會轉敘，蘇貞昌在院會中提到，全世界受新冠肺炎衝擊，已經有超過7,800多萬人確診、超過170萬人死亡，許多國家鎖國、封城、實施宵禁，非常多的國家爆發了第二波的疫情；像美國現在就以每天超過40萬人確診的速度在暴增，英國倫敦也宣佈封城、幾十萬人緊急撤離逃難，韓國首都圈也宣布禁止5人以上的集會，而台灣卻還能討論「是否要辦跨年活動」，相對是個幸福的國家。
但蘇貞昌也說，台灣這樣的防疫成績得來不易，因為一名紐西蘭籍機師不遵守規定，做出違反防疫要求的種種行為，使得發生本土感染案例，國人也因此感到痛心跟擔憂。蘇貞昌呼籲，全世界之所以這樣肯定台灣，是全體國人上下一心、嚴格遵守規範的成果，更見證了台灣人高水準、能力強、守規矩跟團結，更籲請國人一定要繼續努力、一起珍惜。

緊接而來的耶誕跟跨年，全國各地方都有不同程度的活動，中央疫情指揮中心依慣例沒有禁止，或訂出相關特別的規範，但還是請國人盡量不要參與群眾聚會，如果真的一定要到群眾聚集的場合，也一定要遵守防疫規定，包含全程戴口罩、自主健康管理，且任何有症狀的人不得參加，否則一定嚴加懲罰，不要讓過去一年的辛苦毀於一旦。

蘇貞昌也請地方政府遵守指揮中心所要求的規範，包含人潮分流、社交距離、佩戴口罩及實名制等；同時要行政團隊鎖緊螺絲，不要因為台灣疫情不如國外嚴峻就輕忽、鬆懈，過去有人在應隔離期間趴趴走，都能被馬上揪出，現在發生紐西蘭機師的案件看來，這方面還要再加強，原本嚴謹的態度似乎有鬆懈，並提醒全國上下，疫情沒有過去、甚至更嚴重，台灣毫無大意的本錢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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