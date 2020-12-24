憂防疫鬆懈　蘇貞昌籲全民警惕：沒鬆懈的本錢

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但蘇貞昌也說，台灣這樣的防疫成績得來不易，因為一名紐西蘭籍機師不遵守規定，做出違反防疫要求的種種行為，使得發生本土感染案例，國人也因此感到痛心跟擔憂。蘇貞昌呼籲，全世界之所以這樣肯定台灣，是全體國人上下一心、嚴格遵守規範的成果，更見證了台灣人高水準、能力強、守規矩跟團結，更籲請國人一定要繼續努力、一起珍惜。
緊接而來的耶誕跟跨年，全國各地方都有不同程度的活動，中央疫情指揮中心依慣例沒有禁止，或訂出相關特別的規範，但還是請國人盡量不要參與群眾聚會，如果真的一定要到群眾聚集的場合，也一定要遵守防疫規定，包含全程戴口罩、自主健康管理，且任何有症狀的人不得參加，否則一定嚴加懲罰，不要讓過去一年的辛苦毀於一旦。
蘇貞昌也請地方政府遵守指揮中心所要求的規範，包含人潮分流、社交距離、佩戴口罩及實名制等；同時要行政團隊鎖緊螺絲，不要因為台灣疫情不如國外嚴峻就輕忽、鬆懈，過去有人在應隔離期間趴趴走，都能被馬上揪出，現在發生紐西蘭機師的案件看來，這方面還要再加強，原本嚴謹的態度似乎有鬆懈，並提醒全國上下，疫情沒有過去、甚至更嚴重，台灣毫無大意的本錢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。