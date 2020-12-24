習得好功夫　高市勞工局職前訓練班結訓秀成果

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習得好功夫　高市勞工局職前訓練班結訓秀成果

記者黃守作/高雄報導

2020-12-24 12:53:40

▲高雄市政府勞工局訓練就業中心主任楊茹憶(中)頒獎表揚參與職前訓練班績優學員，以資鼓勵。(圖／記者黃守作攝，2020.12.24)
▲高雄市政府勞工局訓練就業中心主任楊茹憶(中)頒獎表揚參與職前訓練班績優學員，以資鼓勵。(圖／記者黃守作攝，2020.12.24)
高雄市政府勞工局訓練就業中心於今(24)日上午，在該中心大寮職訓場域，舉行職前訓練班結訓典禮，共有8班154位學員順利學成結訓，各班學員並秀出職訓期間努力的成果，未來將有信心邁出自己的職涯新篇章。
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▲高雄市政府勞工局訓練就業中心主任楊茹憶致詞。(圖／記者黃守作攝，2020.12.24)
▲高雄市政府勞工局訓練就業中心主任楊茹憶致詞。(圖／記者黃守作攝，2020.12.24)
高雄市勞工局訓練就業中心產訓合作職前訓練班結訓典禮，是由該中心主任楊茹憶主持，有食品烘焙、地方風味小吃、輕食餐飲實務、工業自動化工程師、汽機車修護、水電裝修實務、美髮設計師養成、美容彩顏造型等8班154位學員與會。
▲參與職前訓練班學員秀出努力成果。(圖／記者黃守作攝，2020.12.24)
▲參與職前訓練班學員秀出努力成果。(圖／記者黃守作攝，2020.12.24)
高雄市勞工局訓練就業中心主任楊茹憶致詞勉勵結訓學員持續超越自己，她說，相信與會學員也看到了自己在這段期間的努力及進步，大家都「職得好薪情」，但唯有不斷的進步，才能夠在未來職場上的競爭中脫穎而出，希望大家能展現出職訓過程中培養出來的堅毅特質，以樂觀正面的態度為夢想打拼。

輕食餐飲實務班的結訓學員遲秉治表示，他原在海軍任職少校，服役迄今已21年即將退伍，時值43歲青壯期，規劃未來將投入勞動市場二度就業，訓前透過諸多管道，得知高雄有開設多元化且豐富的職訓課程，經審慎評估後，決定報考輕食餐飲實務班，在通過筆試及面試的考驗後，成功錄取成為學員。
遲秉治說，他非常珍惜這得來不易的機會，除樂觀謙虛積極學習各項課程外，更透過參賽來鞭策自己不斷練習，職訓期間即獲得金廚獎交流競賽金牌獎的肯定，並順利考取飲料調製丙級證照，未來謀職將遵從老師教導，從基礎做起，逐步積累實務經驗，朝著築構一間完全屬於自己的店面為目標來前進。
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