萊豬表決前篩檢惹議　何志偉：有疑似接觸就該去檢測

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何志偉表示，昨天是在跟蔡英文總統舉行中執會後，才看到網路上流傳的確診機師軌跡圖，早上起床時喉嚨覺得緊緊的，還有點流鼻涕，因為確診者曾在他的選區出沒，這是他高度活躍的區塊，「我有責任與義務對我的選區、我的家人、我的總統、我的國家負責」，所以要快速去做檢測。何志偉坦承檢測的過程很難過，甚至還有點小小流鼻血，花3000~5000元做檢測，但是這是值得的，這是他對社會的責任。
媒體詢問立委王定宇說覺得有徵狀就不該去開中執會？何志偉表示，他的說法很棒，他也支持，但也不要有獵巫心態、有同理心。何志偉強調，都有好好戴口罩，有時候都會戴手套，也都有好好洗手，跟人接觸都有保持社交距離。
何志偉反問，「當我可能跟染疫者直接或間接接觸，難道我可以不用負責、不去做快篩？」我花了3000~5000元，還耗了一個下午在醫院裡，這才是對大家負責的方法，如果因此得到批評、指教，死小孩跟你說聲謝謝，但這才是對的事，對疫情要謹慎、公開透明。
媒體追問是不是逃避萊豬投票？何志偉表示，身體健康與防疫兩個都重要，但是光是一個不負責任機師讓台灣付出多少代價，去做篩檢才是負責任的方式。
媒體詢問黨團總召柯建銘有關切嗎？何志偉表示，柯建銘得知後第一時間打電話來關心慰問，讓他感到政治溫暖的一面，黨籍立委羅美玲、郭國文也都有致電關心，跟柯建銘對話過程都沒提到投票，黨籍立委慰問也都沒有問他要不要來投票，他們都是關心要把身體顧好、扁桃腺不要那麼腫。