國際媒體園區帶動房市　富堡仁愛推3房高坪效

林口「國際媒體園區」已經陸續進行工程，引發週邊房市入住熱潮，很有機會能夠看到喜愛的明星藝人；三井Outlay二期也即將確定動工，深耕林口已久的「富堡建設」，口碑佳客戶忠誠度高，前來賞屋的客戶幾乎都是為了富堡品牌而來，而A9特區以國際商圈、雙語學區、6成高綠覆率，未來不只將引起媒體人層峰匯聚，待工一科技園區啟用後也將成為全台高端綠能科技示範區，將造就12000名就業機會。

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▲週邊擁有四大國際雙語學區、7000坪扶輪公園、林口國民運動中心與最時尚繁華的三井商圈。（圖／資料照片）

× ▲週邊擁有四大國際雙語學區、7000坪扶輪公園、林口國民運動中心與最時尚繁華的三井商圈。（圖／資料照片）

▲「富堡建設」以施工高品質、嚴選豐富建材和專業售服為名。（圖／資料照片）

× ▲「富堡建設」以施工高品質、嚴選豐富建材和專業售服為名。（圖／資料照片）

▲建案規劃共3棟大樓，總共15個樓層，3房35～40坪，約200戶，戶戶邊間，三面採光。（圖／資料照片）