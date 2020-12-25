國際媒體園區帶動房市　富堡仁愛推3房高坪效

林口「國際媒體園區」已經陸續進行工程，引發週邊房市入住熱潮，很有機會能夠看到喜愛的明星藝人；三井Outlay二期也即將確定動工，深耕林口已久的「富堡建設」，口碑佳客戶忠誠度高，前來賞屋的客戶幾乎都是為了富堡品牌而來，而A9特區以國際商圈、雙語學區、6成高綠覆率，未來不只將引起媒體人層峰匯聚，待工一科技園區啟用後也將成為全台高端綠能科技示範區，將造就12000名就業機會。
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「富堡仁愛」週邊擁有四大國際雙語學區、7000坪扶輪公園、林口國民運動中心與最時尚繁華的三井商圈，更重要的是距離機場只要3站捷運、30分鐘內抵達；推案至今2房已經全部銷售一空，原本12月才要公開銷售的3房，不得已被迫提早推出，富堡仁愛專案經理王志堅表示，建案規劃共3棟大樓，總共15個樓層，3房35～40坪，約200戶，戶戶邊間，三面採光，格局方面，開價37～40萬，總價含車位約落在1500萬～1600萬。
富堡仁愛大廳挑高7米4，約200多坪公設有僅供住戶使用的專屬咖啡廳，還有健身房、交誼廳、兒童遊戲區、瑜咖教室，公設比約35%；王志堅表示，目前大約每週50～60組客人前來賞屋，幾乎都是富堡熟客介紹或是回購客，約40～60歲年齡層，自住客及投資客占比較高。
「富堡建設」以施工高品質、嚴選豐富建材和專業售服為名，近年陸續推出各式特色建案，如「富堡晶璽」、「富堡晶林」，兩案皆以勢如破竹的氣勢順銷秒殺！王志堅分析，富堡建設·11年來建立的品牌口碑，佔成交很大的因素，建案幾乎都在預售期間就會完銷，富堡擅長給消費者信心和品質顧及，視客戶為家人，給住戶高評價售後服務。