美食巷仔內／高雄跨百光年　春田氷亭重現高雄百年景

走進哈瑪星貿易商大樓，四樓的「春田氷亭」有著日式料亭的食物展演台、傳承匠師工法的木造空間，很難想像這裏賣的是冰品、鍋燒麵；春田氷亭用創意將冰品、高雄豐富水果以日料手法重新詮釋，「宮·九枡」猶如日式定食的九宮格八寶冰、蘊含百年景的「山港町鐵」，每一湯匙都是百年記憶，完美演繹窗外高雄壯闊百年景。
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春田氷亭所在的哈瑪星貿易商大樓前身為「春田館」，在日治時期可以說是驛前的五星級旅館，現今依然屹立於街廓，撫今追昔鹽埕風光，延續高雄百年地景。門口右牆上的「冰涼一世紀-高雄的冰」毛筆手書文，敘述了高雄冰的歷史，日治時期製冰原始用途為提供漁產保鮮而座落於港區，後則變化為小吃形態，在尚未有冰箱的年代可以品嘗到冰品，可說是港邊人的特權，這碗冰更是高雄港歷史的一部分。
「山港町鐵」利用藍柑橘洋菜凍、石頭巧克力營造出高雄港景，清冰淋奶蓋並撒上玄米抹茶粉模擬柴山意象，各色手工湯圓象徵鹽埕哈瑪星港埠街町，再用巧克力棒和捲心餅乾搭建出鐵道火車，呈現高雄獨有城市地景特色；「滿載」以當季限令水果搭配清冰，如同生魚片料理的擺盤呈現，視覺很日本、口味很台灣，一道道令人驚喜的冰品，讓吃冰也成為高貴的享受。
潮州商人在戰後初期的高雄進出口界，占有重要地位，而潮汕文化以中藥、沙茶最具特色，春田氷亭「鍋燒麵」佐以沙茶調味，湯底都是每日現熬、清爽而濃郁，品嚐前先感受一下自製沙茶的迷人香氣，再依各人喜好放入湯裏、或是當成醬料，略帶辣味的口感讓食材風味更凸顯，有「小卷最高」、「人氣海陸」、「豚肉滿滿」等選擇。