美食巷仔內／高雄跨百光年　春田氷亭重現高雄百年景

走進哈瑪星貿易商大樓，四樓的「春田氷亭」有著日式料亭的食物展演台、傳承匠師工法的木造空間，很難想像這裏賣的是冰品、鍋燒麵；春田氷亭用創意將冰品、高雄豐富水果以日料手法重新詮釋，「宮·九枡」猶如日式定食的九宮格八寶冰、蘊含百年景的「山港町鐵」，每一湯匙都是百年記憶，完美演繹窗外高雄壯闊百年景。

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▲「宮·九枡」猶如日式定食的九宮格八寶冰，視覺很日本、口味很台灣。 （圖／記者陳美嘉攝）

× ▲「宮·九枡」猶如日式定食的九宮格八寶冰，視覺很日本、口味很台灣。 （圖／記者陳美嘉攝）

▲春田氷亭用創意將冰品、高雄豐富水果、美食甜品以日料手法重新詮釋。 （圖／記者陳美嘉攝）

× ▲春田氷亭用創意將冰品、高雄豐富水果、美食甜品以日料手法重新詮釋。 （圖／記者陳美嘉攝）

▲「春田氷亭」日式料亭的食物展演台、傳承日治時期匠師工法的木造空間，十分迷人。（圖／記者陳美嘉攝）

× ▲「春田氷亭」日式料亭的食物展演台、傳承日治時期匠師工法的木造空間，十分迷人。（圖／記者陳美嘉攝）

▲潮汕文化以中藥、沙茶最具特色，春田氷亭「鍋燒麵」佐以沙茶調味。 （圖／記者陳美嘉攝）

× ▲潮汕文化以中藥、沙茶最具特色，春田氷亭「鍋燒麵」佐以沙茶調味。 （圖／記者陳美嘉攝）

▲春田氷亭所在的哈瑪星貿易商大樓前身為「春田館」，在日治時期可以說是驛前的五星級旅館。（圖／記者陳美嘉攝）