擎天岡牛群暴斃！學者曝時間軸：去年就示警圍籬草原過小

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

擎天岡牛群暴斃！學者曝時間軸：去年就示警圍籬草原過小

編輯中心/綜合報導

2020-12-24 13:50:02

▲陽明山國家公園內的擎天岡水牛近期接連死亡，引發外界關注。（圖／翻攝自《為牛請命-巡牛志工隊》臉書社團）
▲陽明山國家公園內的擎天岡水牛近期接連死亡，引發外界關注。（圖／翻攝自《為牛請命-巡牛志工隊》臉書社團）
陽明山國家公園內的擎天岡水牛近期接連死亡，從11月至今已死去23隻，擎天岡牛群今年最多曾達到39隻，等於近月內已死掉六成，引發外界關注。對此，文化大學胡正恆老師揭露時間軸，指出自己去年便曾示警刺網圍籬縮限水牛的水草棲息地，並透露10月便已發生不尋常的仔牛死亡，呼籲陽管處拆除刺網圍籬。
我是廣告 請繼續往下閱讀
由於兩年前曾發生牛隻撞死遊客的意外，家屬要求國賠獲准，陽管處判賠396萬餘元，於是陽管處去年興建將人牛分離的刺網圍籬。但隨著今年擎天岡牛隻成群死亡，胡正恆老師在《為牛請命-巡牛志工隊》臉書社團發文表示，自己在去年發表的擎天岡野化水牛追蹤研究便指出，「刺絲網內草原過小，可能導致草料食物不足」，隨後胡正恆又揭露今年牛群死亡事件的時間軸：
▲巡牛社團成員替死去的牛隻獻花。（圖／翻攝自《為牛請命-巡牛志工隊》臉書社團）
▲巡牛社團成員替死去的牛隻獻花。（圖／翻攝自《為牛請命-巡牛志工隊》臉書社團）
9月時擎天岡牛群共有39隻，達到高峰。

10月便發生3隻出生不到一年的仔牛死亡，前所未見。

11月開始有成牛死在圍欄邊，被遊客拍到照片，引發相關社群討論。11／24的專家會議中，專家指出已累積11頭牛死亡，但長官當場卻未有任何處理。

11／30當天死了4頭牛。

12／1將死去牛隻送往台大獸醫學院檢驗。

12／2將刺網剪開兩個口供牛隻進出，但開口位於山頂，虛弱的牛隻已無法上爬。

12／6當天死了3頭牛，包括重達600公斤的「牛王」也死在溪橋邊。

12／8一隻出生三週的仔牛在母牛身邊死亡。

12／13在圍籬開口旁死了一隻牛，差一點就可以走出圍籬。

12／18死了一頭牛，是副牛王，開始有越來越多媒體報導。

12／21又通報死了4頭牛，全都死在圍籬內。

12／23死了一頭牛，是今年至今死亡的第30頭牛，也是倒在圍籬出口前3公尺處。

胡正恆老師認為，擎天崗水牛是國家公園內的遊憩焦點，但陽管處在2019年10月開始建造刺網圍籬，縮限水牛以及周圍水鹿的林草棲息地，更讓牛群在刺網內耗弱滅亡。胡正恆呼籲，陽管處須全面拆除此一「肅殺戒嚴氣息的不友善設施」。
▲外界質疑刺網圍籬與牛隻死亡有關，胡正恆老師也呼籲拆除。（圖／翻攝自《發現陽明山》臉書社團）
▲外界質疑刺網圍籬與牛隻死亡有關，胡正恆老師也呼籲拆除。（圖／翻攝自《發現陽明山》臉書社團）
對於牛群死亡，陽管處主管機關內政部營管署強調，死因應與食物來源成分與品質不佳有關，導致長期營養獲取失衡，認為不是因圍籬設置致使草料不足問題。另外陽管處也指出，今年12月下雨天數特別多，連續降雨加上日照不足，也會造成部分個體衰弱的情形。陽管處承諾，未來將建立長期監測機制，監測野化牛隻族群數量與棲息環境互動因素，同時呼籲來到擎天崗的遊客與野化水牛互動遵守不餵食、不干擾與不接觸之三大原則。（編輯：倪浩軒）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

全台跨年演唱會卡司紛紛出爐，你最想要參加哪一場跨年演唱會？

全台跨年演唱會卡司紛紛出爐，你最想要參加哪一場跨年演唱會？

繼續作答
戲劇新人王卡位，誰是你心目中2020年最強新演員？

戲劇新人王卡位，誰是你心目中2020年最強新演員？

繼續作答
藝人轉戰youtuber，您覺得誰的頻道最有趣?

藝人轉戰youtuber，您覺得誰的頻道最有趣?

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀