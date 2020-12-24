擎天岡牛群暴斃！學者曝時間軸：去年就示警圍籬草原過小

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9月時擎天岡牛群共有39隻，達到高峰。
10月便發生3隻出生不到一年的仔牛死亡，前所未見。
11月開始有成牛死在圍欄邊，被遊客拍到照片，引發相關社群討論。11／24的專家會議中，專家指出已累積11頭牛死亡，但長官當場卻未有任何處理。
11／30當天死了4頭牛。
12／1將死去牛隻送往台大獸醫學院檢驗。
12／2將刺網剪開兩個口供牛隻進出，但開口位於山頂，虛弱的牛隻已無法上爬。
12／6當天死了3頭牛，包括重達600公斤的「牛王」也死在溪橋邊。
12／8一隻出生三週的仔牛在母牛身邊死亡。
12／13在圍籬開口旁死了一隻牛，差一點就可以走出圍籬。
12／18死了一頭牛，是副牛王，開始有越來越多媒體報導。
12／21又通報死了4頭牛，全都死在圍籬內。
12／23死了一頭牛，是今年至今死亡的第30頭牛，也是倒在圍籬出口前3公尺處。
胡正恆老師認為，擎天崗水牛是國家公園內的遊憩焦點，但陽管處在2019年10月開始建造刺網圍籬，縮限水牛以及周圍水鹿的林草棲息地，更讓牛群在刺網內耗弱滅亡。胡正恆呼籲，陽管處須全面拆除此一「肅殺戒嚴氣息的不友善設施」。
對於牛群死亡，陽管處主管機關內政部營管署強調，死因應與食物來源成分與品質不佳有關，導致長期營養獲取失衡，認為不是因圍籬設置致使草料不足問題。另外陽管處也指出，今年12月下雨天數特別多，連續降雨加上日照不足，也會造成部分個體衰弱的情形。陽管處承諾，未來將建立長期監測機制，監測野化牛隻族群數量與棲息環境互動因素，同時呼籲來到擎天崗的遊客與野化水牛互動遵守不餵食、不干擾與不接觸之三大原則。（編輯：倪浩軒）