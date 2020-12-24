萊豬配套　政院：每個上班日公布進口豬數及檢驗結果

政府將於2021年元旦開放含萊克多巴胺美豬進口。行政院秘書長李孟諺今（24）日表示，未來每個上班日都會在衛福部、農委會網頁公布當天國產豬產量、各國進口豬數量及查驗結果。

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李孟諺指出，進口豬其實只占台灣豬肉市場的一成，美豬更只占這一成中的1%左右，希望透過資訊公開，讓民眾感受到政府嚴格把關食安的決心與執行力。

李孟諺表示，未來在衛福部、農委會網站上，都會有每天國產豬、進口豬的數量，進口豬也會依照國別標示數量，以及查驗結果，原則上會在每個上班日公布，至於詳細的細節、格式則會在適當時機公布。





但部分地方政府訂有食品安全管理自治條例，明定瘦肉精零檢出，未來恐有中央、地方不同調的情況發生。對此，李孟諺說，各縣市自治條例狀況不同，目前正在徵詢地方政府、也請地方政府回覆，並根據今天立法院的表決結果，做統一盤整後處理。倘若有地方政府將來提出釋憲，政院也尊重。

但李孟諺也提到，希望各地方政府作法一致，尤其是食安議題，標準應該全國一致才不會亂套、讓民眾無所適從。另外，行政院宣布5大管理措施，包括逐批查驗、標示清楚等，這些部分都已經積極籌備、進行中。未來肉品要逐批查驗，衛福部、海關在人力、設備、實驗室等都已做好準備，每一批進口肉品都會採樣送驗。