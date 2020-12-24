長榮祭鐵腕！14天內執勤者禁聚餐、跨年 違者最重將免職
長榮祭鐵腕！14天內執勤者禁聚餐、跨年 違者最重將免職
記者陳致宇／台北報導
2020-12-24 13:36:37｜2020-12-24 13:36:47
長榮航空一名紐西蘭籍機師確診新冠肺炎，今（ 24 ）日又傳出與該名確診機師同班機執勤的空服員，返台後未居家檢疫就參加百人聚會，引發外界對機組人員防疫漏洞的疑慮。長榮航空今（ 24 ）日發布內部公告，要求所有 14 天有執勤的機組人員嚴格執行自主健康管理規定，禁止所有「生活必需」以外的外出行為，若被舉發，嚴重將祭出免職處分。
根據長榮航空內部公告表示，因公司有機組員確診案例發生之際，社會大眾對機組員是否能確實執行「機組員防疫管控措施」有甚多疑慮。因為耶誕夜與過年節慶在即，重申並更嚴格的要求， 14 天的「自主健康管理規定」僅限制於處理生活必需之外出。公告指出，過去 14 天有任何飛航勤務者，包含來回短班、長程過夜航班、 CIC 載貨監貨航班者，皆禁止參加相關晚會與慶典活動，並應避免進入可能人潮聚集之 Party 、喜宴、酒吧、夜店、百貨商場、夜市、演唱會、晚會、跨年、宗教聚會等公共場所。
公告強調，若有違規被舉報發現者，將視情節狀況給予最嚴厲甚至開除之處分。請所有空服組員恪遵防疫規範、避免造成破口。
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