萊豬表決ROUND2 蔣萬安：政府明知萊劑有害卻不告訴國人
萊豬表決ROUND2 蔣萬安：政府明知萊劑有害卻不告訴國人
記者吳承翰/台北報導
2020-12-24 13:46:04
立法院今（24）日加開院會，要花一整天的時間表決萊豬解禁9項行政命令、食品安全衛生管理法修法、學校衛生法修法，將針對各個法案及行政命令發言、表決。上午已處理完學校衛生法修法，下午開始著手處理食安法修法，國民黨衛環委員會召委蔣萬安質疑政府不願誠實面對國民，明知瘦肉精有害，針對軍人、國手都做了保護措施，卻要用似是而非的言論，持續欺騙台灣人民。
蔣萬安表示，民進黨一直聲稱他們在2012年CODEX（國際食安法典）標準訂出之後，就依照科學根據，不再反對萊劑。蔣萬安說「當時是在美國強勢主導下，才以反對票67票，贊成票69票，兩票之差過關，直到現在歐盟、中國、俄羅斯連要不要標示都不跟你談，直接禁止，其他國家可以，為什麼台灣不行？」蔣萬安痛批，在開放萊豬的消息公布後，國防部、退輔會、教育部、體育署紛紛出面保證他們管轄的軍人、退伍軍人、學生、國手不會吃到萊豬，從行為就看得出來政府也認為萊劑有問題，卻總用「學生、軍人無法選擇」這種似是而非的政治話語，想護航萊豬，「民眾卑微只想知道標示，政府說有150多種動物用藥，沒辦法全面標示，這些要全部是禁藥嗎？只有萊豬是禁藥」。