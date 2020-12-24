拒馬上掛聖誕襪　民眾黨向綠委喊話：別把萊豬當聖誕禮物

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賴香伶直言，2012年民進黨在野時反對馬政府進口萊牛，現在卻聲稱國際情勢改變而開放萊豬。民眾黨團希望9項行政命令都可以撤回，撤回的話，今天的平安夜才是讓國人平安。她也批評，不管是食品衛生管理法與學校衛生法，在野黨都有版本，執政的民進黨卻沒有，形同棄守、違背當年堅持的價值。
高虹安則帶領黨籍立委、助理們一起唱出「反萊豬」聖誕歌曲改編版，隨後民眾黨立委們陸續將「源頭管理」、「明白標示」、「赴美查廠」、「另立貨號」、「法制作業」等願望紙條放進高掛在拒馬上的聖誕紅襪內，希望反萊豬願望成真。
蔡壁如表示，希望民進黨能聽到近7成國人的願望，把進口萊豬的行政命令撤回，如果擋不住，也必須記名表決，「讓國人看到是誰不顧國人健康，一定要讓國人吃萊豬」。
蔡壁如隨後在院會發言時表示，從民進黨中央黨部21日公布的民調來看，只有7.7%民眾對美豬進口政策不滿，對比我們看到ETtoday新聞雲民調結果75.5%、YAHOO民調92.7%、台灣民意基金會67%、台北市政府研究發展考核委員會56％，諸多高於7.7%民調，「我們的執政黨是還活在自己的平行世界裡嗎？」她呼籲執政黨和黨意立委，能聽到人民的心聲，家長最卑微的懇求，希望孩子可以健康平安長大，不要吃到瘦肉精。