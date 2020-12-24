112年底新編5個灘岸守備旅　國防部澄清：非擴軍

我是廣告 請繼續往下閱讀
史順文指出，目前已完成各項整備工作，預計明（2021）年1月1日依計畫在北部、南部地區各擴編1個步兵旅；另依期程在北、中、南部地區新編3個步兵旅，全案預計2023年底全數編成。
民進黨立委趙天麟受訪表示，這次是因應新軍事武器建置、全新防衛概念所做的擴軍，因為現在有新的飛彈系統購置，光是飛彈部隊就要增加許多，加上重層防護是從岸邊到城鎮，到最後的後備系統。這些都是劃時代的改變，也都會有很大的改變，為了展現國防自主防衛能力、向美國等國家展現「自己的國家自己救」，不管在武器的質量都大幅提升，因應全新的武器裝備、防衛思維，所以建置5個旅的擴軍。
1949年國民政府遷台，為了反攻大陸，國軍兵員最高曾高達60萬人，軍費支出每年消耗大量國家預算。1988年李登輝接任總統後推動兵力改革，加上1991年冷戰結束，開始推動三波裁軍。1997年7月1日至2001年間推動裁減軍備法案，以「精簡高層、充實基層」為目標，又稱為「精實案」，之後又推動「精進案」、「精實案」。目前國軍兵力總員額為21萬5,000員，扣除維持員額（學生、入伍、受訓、住院調療及留職停薪）1萬9,000員及文職、聘雇（8,000員），常備部隊正式軍職編制計18萬8,000員，