英國發現2例感染南非新冠病毒變種 擬限制旅遊、入境
英國發現2例感染南非新冠病毒變種 擬限制旅遊、入境
國際中心林孝萱/綜合報導
2020-12-24 15:29:41｜2020-12-24 15:45:36
英國近期在境內發現傳染力更強的新型冠狀病毒（COVID-19）變種「VUI202012/01」，導致境內新增確診病例急遽攀升，逾40個國家宣佈限制與英國交通往來。在境內因變種病毒疫情嚴峻的同時，英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock）於當地時間週三（23）表示，境內2例確診患者的身上檢測出南非的變種新冠病毒，該變種體也具備更強的傳染力。
英國衛生大臣漢考克表示，近期在南非被發現的新型冠狀病毒變異體，擁有較強的傳播力，必須密切關注，同時南非新冠病毒比VUI202012/01變異程度更大，在英國國內也發現了2例患者，目前兩人都已經進行隔離。漢考克同時感謝南非科學團隊對病毒研究的貢獻，並透露英國將會對南非進行旅遊限制。南非科學家先前推測，境內發現的新變種病毒被稱為「501Y.V2」對年輕族群的傳染力、病情嚴重程度都比原病毒要來得更強，同時，它和VUI202012/01擁有類似的突變。
自英國23日上午9時開始，來自南非或是過去10天內拜訪南非的旅客將會被禁止入境英格蘭；但擁有英國國民身份、簽證持有人獲永久居民仍可入境，在回到英格蘭後必須在家過行10天的自主隔離。同時，英國當局建議，過去14天內拜訪過南非，或是任何有相關旅遊史的人接觸者，必須立即進行隔離，相關的隔離限制將會在近期內以法令形式正式推出。
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