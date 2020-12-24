特企／全新國粹實境秀 《麻將大師》ELEVEN SPORTS開播

麻將是台灣最受歡迎的全民運動之一，在台灣大約有超過四分之一的人玩麻將，不限於老年人，有越來越多年輕人也將其視為智力競技。全新麻將運動競賽實境秀《麻將大師》今宣布將於12/29（二）起，每週二晚間9點於ELEVEN SPORTS 75台正式開播第一季，由華語嘻哈教父MC HotDog擔任宣傳大使，節目從500位麻將民間高手中海選出包含金曲嘻哈天團「頑童MJ116」成員大淵、廣播金鐘獎得主的長笛女神華姵、百萬網紅Chris子婷、蔡瑛玟，以及其他自教育界、公務員、運動員、金融業等各行各業的32位高手同場比拼，爭奪麻將大師的頭銜。競賽全程比照正式運動賽事規格，更聘請專業運動賽評林煒珽、黃奕傑擔任講評，提供精闢分析與評論，加強競賽臨場感，將提供喜歡麻將或是運動賽事的觀眾全新不一樣的娛樂觀影體驗。

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《麻將大師》是台灣第一個在運動頻道播出的麻將實境競賽實境節目，賽事使用台灣商密特贊助的T550過山麻將桌，比賽節奏緊湊，全程用GoPro HERO8運動相機拍攝紀錄，真實捕捉玩家的每一手牌、每一個表情、每一個決定。為了讓螢幕前的觀眾感受現場競賽的臨場緊張感，賽事特定選在承辦專業電競賽事的場地4Gamers GAMING SPACE舉辦，透過運動主播林煒珽以及黃奕傑，雙人聯手共同講解牌局，一來降低了觀看比賽的門檻，淺顯易懂的說明讓不熟悉麻將的觀眾能夠輕鬆跟上賽事節奏；搭配手牌講解分析，以及宛如電競遊戲的手牌資訊即時顯示，讓觀眾在能在過程中獲得台灣麻將的專業資訊，也能鉅細靡遺的瞭解選手們所運用的觀察力與思考策略。藉由ELEVEN SPORTS播出，也將收視族群擴大，讓觀眾彷彿親臨現場，目睹這些高手們緊張刺激的對決時刻，高規格製作的專業程度媲美運動賽事或電競節目。

麻將比賽中的表現，除了運氣之外，也考驗選手在數理分析與邏輯推理的能力，《麻將大師》首季賽事招募，吸引超過500位麻將高手報名參加甄選，從賽前徵選到賽事期間選手的表現，可以看出台灣麻將玩家在這個領域的實力，IMSA（International Mind Sports Association，國際智力運動聯盟）日前已計劃要讓麻將成為冬季奧運項目，未來麻將若正式列入奧運的競賽項目後，台灣玩家在國際賽事中的表現將令人期待。為了讓更多麻將民間高手有展現牌技的舞台，《麻將大師》將自2021年1月起，不定期舉辦一連串的免費錦標賽，參賽報名即可得到精彩好禮，也有機會贏得第二季的參賽門票，活動詳請密切注意《麻將大師》臉書粉絲專頁【麻將大師 Mahjong Masters】。





關於麻將大師 (Mahjong Masters)：

《麻將大師》是全新製作的麻將實境競賽節目，開放全台各行各業的麻將好手報名來挑戰，只要你會打麻將，並年滿20歲，就有機會爭奪麻將大師的頭銜。競賽過程比照正式體育賽事規格，聘請專業裁判與體育主播講評，即時提供專業分析與評論，加強競賽臨場感，讓喜歡麻將的玩家全新的娛樂觀影享受。