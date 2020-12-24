政府打炒房不打房　專家預估：明年房價「平盤至緩漲」

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永慶房屋業管部協理謝志傑分析，本次調查時間是在政府祭出打炒房政策前，在全球施行寬鬆貨幣政策與大規模財政刺激下，市場資金氾濫，部分資金流入房市，讓房市熱度加溫，推升消費者對房市信心，看漲比例連三季都有10個百分點以上的提升，顯示消費者對房價有上漲的預期；不過，政府在12月推出打炒房政策後，抑制炒風，消費者對於房價預期是否改變，值得下一季持續觀察。
另外，分別觀察七都會區對於2021年第一季房價的看法，謝志傑說明，新竹、台中看漲比例分別為73％與72％，看漲比例逾七成最樂觀，而桃園、台南、高雄看漲比例也超過六成，顯示全台各主要都會區消費者皆看漲下一季房價。
消費者認為自己所居住的地區房價近一年房價是上漲還是下跌呢？謝志傑說明，根據調查結果顯示，全台有71％消費者認為近一年房價有5％以上的漲幅；其中，台南消費者對於房價漲幅最有感，32％消費者認為房價上漲15％以上，認為上漲5至15％的也有59％，接近六成；其次則是桃園、新竹及台中，認為上漲15％的占比逾2成，認為上漲5至15％的消費者也超過六成，顯示消費者對於自己居住地區的房價漲幅有明顯感受。
謝志傑補充，從本次調查發現，消費者普遍認為房價有明顯漲幅，房市也似乎有過熱跡象，希望政府出手穩定房市，而在12月初行政院推出「健全房地產市場方案」，之後央行祭出選擇性信用管制、財政部對銀行實施不動產專案金檢、內政部持續推動實價登錄2.0修法等措施，與本次消費者調查結果不謀而合，超過六成民眾認為政府需要出手調控房市，顯見政府體現民意，「打炒房」各項措施也出現精準打擊，符合社會期待，值得嘉許。
永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，今年使照量維持2019年水準，仍是高檔，而住宅開工、建照量皆創新高，加上仍有大量餘屋有待去化，未來二、三年市場新增供給量增，賣壓仍重，仍須留意；加上今年房市炒風有死灰復燃的跡象，政府積極調控房市，祭出一連串「打炒房」措施，房市回歸供需基本面，明年是否祭出更進一步的健全房市政策，將左右明年房市交易量表現；因此，金融震盪、市場新增供給以及房市政策將是影響2021年房市三大變數。
葉凌棋說明，政府「打炒房」不「打房」，顯示政府以打擊投機炒作為主要目標，在一連串政策實施後，預期明年將能獲得成效，過去由預售屋帶動的價格飆漲不復見，改變市場對房價上漲的預期，房價漲幅將逐步趨緩，讓房市回歸正軌，房市將朝向健康、穩定的方向前進。
葉凌棋強調，央行祭出選擇性信用管制後，抑制投機炒作，讓自住回歸市場主流，預期2021年房價呈「平盤整理至緩漲」格局；而在國內經濟穩定復甦的狀況下，加上市場資金潮挹注，台商回流、民間投資增，明年經濟前景值得期待，房市基本面看好，但房市仍有金融震盪、市場新增供給多以及房市政策等變數，買氣難有爆發性擴量，預估明年較今年「持平或小幅上升」，全年交易量預估約在32.5至33.5萬棟之間，較2020年同期持平或小增3％。