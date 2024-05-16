傅崐萁才摸頭黃國昌「下一個輪到他」！白議員秒跳起來喊：別碰我
立法院會將於17日排審國會改革相關修法，國民黨立法院團總召傅崐萁15日宣布，黨籍立委即刻起24小時接力排班，守住議場門口，民眾黨隨後也加入。民眾黨團總召黃國昌昨晚與藍委們守夜，而傅崐萁帶著炸雞桶探班，和黃國昌閒聊時還摸了他的頭。而民眾黨16日中午在議場前直播，傅崐萁入鏡和網友打招呼，還拍了一下新北市議員陳世軒的頭說「你看我們這小朋友⋯」，結果陳世軒立刻跳起來喊「不要碰我頭！」
記者王德蓉／綜合報導
民眾黨發言人吳怡萱、台北市議員黃瀞瑩、新北市議員陳世軒一行人16日中午到立法院探班，當時輪到民眾黨團幹事長吳春城、立委林國成坐鎮，5人透過YouTube「民眾之聲」直播；期間傅崐萁剛好從旁經過，林國成便和傅崐萁打招呼，隨後傅崐萁則入鏡直播和支持者打招呼，並說「昨天晚上非常認真在這裡，你看我們這小朋友⋯」，話說到一半，傅崐萁則拍了拍陳世軒的頭，陳世軒立刻跳起來直言「總召，不要碰我頭！」一旁的人立刻哈哈大笑。
傅崐萁隨後拍了拍陳世軒肩膀，示意要陳世軒坐下，林國成則緩頰「昨天晚上拍國昌的頭，結果民進黨做文章做得要死。」傅崐萁笑著表示，因為民進黨已經沒有步了，只能拿這些事情做文章，卻忘了國家大事。