特企／自住首選高綠覆央北重劃　新潤力挺青年成家

央行打擊炒房，防堵投機暴利等消息成房市熱聞，雖造成購屋觀望期延長，但成交量持穩，自住置產等剛性需求客層不減反增，亦讓以自用剛需做規劃，維持優秀建案品質的一線品牌建商脫穎而出。各大銀行亦不排除針對自住買方降貸搶灘，以順應市場機制。

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雙北區域以「央北重劃區」最受自住客喜愛，以擁有河岸綠地，高綠覆環境低密度開發，以及新開幕的京站IKEA、中央路商圈臻美完熟的生活機能，三捷環抱的優秀交通點位，近國道三號交流道只要15分鐘即可抵達信義計畫區。全能的宜居城市深受於信義、大安區通勤的菁英家庭喜愛。

「禾禾好好」由模範自住品牌「新潤建設機構」旗下「華潤建設」所推出，位於央北重劃區第一環，主打全區首座氧生宅規劃，專為首購換屋族群量身定制，強調「為下一代著想的新一代好宅」，視健康為標準配備，戶戶配有淨化新風機、防霾紗窗、全戶除氯水、銀離子乳膠漆等八大健康建材，於坪效收納規劃上更能滿足一家人的需求，守護全家人的健康。新潤建設不僅規劃有料又高CP值的好宅，也堅持為首購換屋等自住置產族群服務，力挺青年圓夢成家！目前為公司自行銷售，貼近客戶族群的服務，限量推出首付99萬起買3房含平面大車位的特惠戶方案，另外再送5大圓夢家電，活動甫推出即造成詢問熱潮，要搶要快。