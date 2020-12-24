吳姍儒鬆口婚事：5年內有可能　準妹婿陪過聖誕節

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今年聖誕節家裡多了新成員Wilson一起過，Sandy笑說很期待準妹婿會拿出什麼禮物，「你想他要討好丈母娘，還有姊姊、妹妹、弟弟，壓力有多大？1000塊以內怎麼辦？」如果禮物太爛會懲罰嗎？Sandy說：「我在想要不要鬧他？但人家初來乍到，我欺負他好像也不好意思。」不過家庭聚會吳宗憲和男友都不會參與，Sandy說私下已經和男友交換禮物，「我最重視的東西是卡片，很喜歡收卡片跟給卡片」。
Vivian婚禮籌備中，吳宗憲受訪曾表示願意自掏腰包，包機出國為Vivian舉行海島婚禮，Sandy則表示自己如果結婚，只想跟爸爸討紅包，「我只記得趙又廷結婚的時候，我爸包60萬的紅包給他，我說那我結婚你可以包60萬給我嗎？他說：『哎，這個賠錢貨，妳的婚禮難不成爸爸不用出錢嗎？』」最後還叫Sandy公證就好，讓Sandy吃味：「他最疼老三，再來就是大妹，再來才輪到我。」
而今年跨年Sandy依然在工作中度過，屆時將在桃園主持跨年晚會，男友會不會現身陪伴？Sandy說：「不會啦，我滿擔心最近疫情，希望大家一定要好好的。」至於兩人婚事進度，Sandy鬆口表示：「5年內應該有可能吧。」
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