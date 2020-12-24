萊豬表決2綠委棄權 蘇揆：執政黨立委應堅守政黨立場
萊豬表決2綠委棄權 蘇揆：執政黨立委應堅守政黨立場
記者劉育辰/綜合報導
2020-12-24 16:20:26｜2020-12-24 16:20:40
日前行政院院長蘇貞昌與立法院民進黨團近40名立委進行便當會，當日民進黨團隨即做出「一致投票」的決議，不過在今（24）日的立法院表決大戰中，民進黨立委劉建國、林淑芬依舊選擇棄權、未投票。對此，蘇貞昌下午接受訪問時表示，身為執政黨立委，應該要堅守政黨的立場、挺政府的政策，也希望能持續溝通達成一致。
蘇貞昌表示，進口萊豬，政府一定會保障人民健康，並再次強調萊豬是「科學證據」與政府執行政策的能力的問題。蘇貞昌指出，許多進口廠商已公開表態不會進口含萊克多巴胺的豬肉，未來豬肉進口也都會清楚標示是否含有萊克多巴胺，而政府也會「從海關到餐桌」，嚴格的把關，同時明白標示。另外，教育部也已完成22縣市、3,300多間學校完成營養午餐的換約，保證只用本國食材，含萊克多巴胺的豬肉不會進入到校園。但面對來自選區及民眾的壓力，劉建國、林淑芬寧願被黨紀處分，還是選擇了棄權不投票。對此，蘇貞昌則認為，身為執政黨的立委，應該要堅守政黨的立場，並且要挺政府的政策，這是作為黨籍立委也應該盡力做到的事情，也希望持續溝通，達成一致。