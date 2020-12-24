紐籍機師惹禍！五月天聖誕開唱倒數1天　突宣布延期退票

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紐籍機師惹禍！五月天聖誕開唱倒數1天　突宣布延期退票

娛樂中心/綜合報導

2020-12-24 17:00:16｜2020-12-24 17:01:08

▲五月天開唱前夕，突然宣布延期退票。（圖／相信音樂臉書）
▲五月天開唱前夕，突然宣布延期退票。（圖／相信音樂臉書）

台灣日前出現新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）本土案例，在紐西蘭籍機師隱匿足跡的情況下，除了引發人心惶惶之外，原定聖誕節及跨年系列的活動也大受影響，其中即將在桃園開唱的五月天，就決定將演唱會延期，相信音樂今（24）日透過臉書公布消息和場次資訊。

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「再多的損失，比不上你們好好的萬無一失，相信音樂與大家共同努力防疫，期待好好的見到好好的你」，相信音樂在臉書上表示，原定於12月25到27日的演唱會確定延期，12月31日到明年1月2日的跨年場次則會如期舉辦。

相信音樂表示已購票的歌迷，當天不需要換票就可以直接憑原票券，依座位入場，而由於場次變更，無法配合演出時間的歌迷也可以申請退票。消息發布後，許多粉絲在下方留言以示支持：「這是大家都不願意的結果，尊重相信音樂」、「希望所有人都能一起攜手度過疫情，大家要能體諒，才能迎接美好的下一個聚會」。（編輯：侯家瑜）

▲相信音樂呼籲大家攜手防疫。（圖／相信音樂臉書）
▲相信音樂呼籲大家攜手防疫。（圖／相信音樂臉書）
▲相信音樂釋出場次資訊。（圖／相信音樂臉書）
▲相信音樂釋出場次資訊。（圖／相信音樂臉書）
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