被萊豬扯後腿 快析輿情：蔡適應、吳思瑤負聲量發爐
記者張志康/綜合報導
2020-12-24 16:54:16
立法院今（24）日表決萊豬進口的9項行政命令，民進黨團總召柯建銘上午重申要記名表決，黨籍立委若是跑票，將會祭出黨紀處分。不過，萊豬相關政策，也拖累了不少民進黨籍立委。TPOC台灣議題研究中心今透過QuickseeK快析輿情資料庫監測，堅持萊豬進口的蔡適應、吳思瑤等兩位立委，負聲量穩居1、2名。
據QuickseeK快析輿情資料庫監測，12月截至24日下午14時止，有關萊豬的網路討論中，綠委所獲得的負面聲量以蔡適應、吳思瑤2人最多，分別為5183、5135則，遙遙領先第3名蘇巧慧的1057則。仔細分析，蔡適應是因近日被台北市議員羅智強點名，臉書一天內遭網友灌爆而聲量飆升；吳思瑤也被羅智強列為「四大萊委」，準備在25日後發動「1225割萊委」，成為2021年的新全民運動。至於負聲量第3至第10名，分別是蘇巧慧、王定宇、蔡其昌、柯建銘、鄭運鵬、游錫堃、何志偉、莊瑞雄。
據QuickseeK快析輿情了解，目前萊豬相關的負面聲量，主要集中於少部分立委身上，主要原因係因在萊豬爭議中，多數綠委選擇噤聲，例如過去網路聲量一直居前段班的賴品妤、范雲等人，都少有和萊豬議題相關的聲量。
不過民間反萊豬聲浪「悶」太久，由蔡適應、吳思瑤等人的例子就可看出，只要有人帶頭點火，民怨就猶如有了出口，容易讓民怨沸騰。如今萊豬行政命令記名表決，投票結果一翻兩瞪眼，未來綠委們的壓力只會增加不會減少。
即使民進黨團揚言祭出黨紀，但對於民進黨籍的立委們來說，值不值得為了黨意、逆了民意，恐怕仍需天人交戰一番。