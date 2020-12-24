要求中資進入歐洲核電廠？中國外交部：德媒報導為假新聞
要求中資進入歐洲核電廠？中國外交部：德媒報導為假新聞
國際中心林孝萱/綜合報導
2020-12-24 17:00:02
中國近期正在與歐盟進行投資協定的談判，雙方日前透露協商進入最後階段，將會在近期簽署協定，但德國媒體近日引述內部消息指，中國突然要求歐盟開放投資核電廠，使雙方談判出現變數。今（24）日，中國外交部回應，有關中國提出要求的報導為「假新聞」，且目前談判進展順利。
德國《經濟週刊》（Wirtschaftswoche）報導，中國希望投資歐洲核電廠，並且在地區內使用中國的核電技術。內部消息人士透露，在談判期間中方向歐盟暗示自身的核電技術更加先進。然而幾個歐洲成員已經決定停用核能發電，或在將在未來幾年停止核電廠運作，導致談判內容出現變數。報導同時指出，拜登政府的國安顧問提名蘇利文（Jake Sullivan）早前在推特上表示，華盛頓將歡迎歐洲夥伴一同討論有關中國經濟行動的隱憂，中歐貿易協定若成功簽訂，未來將會影響拜登政府與歐盟之間的夥伴關係，讓美國－中國－歐盟多邊夥伴關係更加複雜。
對於向歐盟提出投資核電廠一事，中國外交部發言人汪文斌今（24）日回應，中方提出要求導致投資協定談判陷入僵局的消息是「假新聞」並強調，中歐投資協定是對雙方有利的協定，有利於推動中歐貿易自由化和投資便利化，平衡解決雙方關切，促進中歐經貿關系健康穩定發展，且據了解，談判目前進展順利。另外，對於英國近期出現新冠病毒（COVID-19）變種，汪文斌表示，考慮到英國變異病毒的特殊性及可能產生的影響，為保障中外人員健康往來，經過充分評估，中方參考多國做法，暫停中英間的往返航班。中方將密切跟蹤有關情況，並視情動態調整相關管控措施。