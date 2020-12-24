寵物店30週年溫暖送愛 募集近5萬貓狗罐頭助浪浪
記者金武鳯/台中報導
2020-12-24 17:50:00
民眾防疫不忘送愛心！由台中市魚中魚水族寵物店為流浪動物發起的認捐活動，今年共募集5000多名民眾愛心，近五萬個寵物罐頭足足排滿23個棧板，較去年增多近1萬個，今天適逢耶誕前夕，魚中魚舉辦捐贈儀式，將堆疊起來超過10棟101大樓高度的「耶誕大餐」，贈予台灣動物緊急救援小組轉送全台收養流浪動物單位，估計可讓近10萬隻流浪貓狗飽餐一頓。
魚中魚水族寵物公益認捐活動邁入第五年，與進口代理寵物食品及用品的竣百公司合作，在全台灣31間門市做公益認捐活動，短短一個月，募集超過5千位民眾愛心，這些愛心認捐將轉換成48294個貓狗罐頭，市價超過169萬元。耶誕節前夕，魚中魚人員扮成耶誕老人主持捐贈儀式，將近5萬個寵物罐頭贈予台灣動物救援小組，每一個罐頭重約400公克，可以讓一隻狗或二隻貓飽餐一頓，估計全部可餵飽近10萬隻流浪貓狗，這份「聖誕大餐」，將透過台灣動物緊急救援小組，送給全台灣收養流浪貓狗的弱勢單位。
適逢魚中魚水族寵物創立30週年，業者表示，年年能順利募集到數千民眾愛心認捐，代表民眾對魚中魚這個品牌的信任與支持，更顯意義非凡，同時，魚中魚與人氣貼圖插畫家”一神”聯名，設計法鬥皮古與魚中魚30週年的獨家限量商品，有雙層行李袋及晴雨傘，透過LINE原創貼圖官方授權，每個都貼有雷射防偽標籤，粉絲只要收藏憨厚可愛的法鬥皮古商品，魚中魚會將販售收入5%捐做公益，幫助台中犬山居老弱殘病的流浪動物。
台灣動物緊急救援小組除了例行性的傷病犬貓救援、醫療、送養等工作外，還成立的「台灣貓狗聯合勸募平台」，為了讓全台灣無家可歸或在弱勢私人貓狗收容所的的毛孩子過得溫飽，長期在網路上募集愛心、團購飼料進行助糧行動，目前每個月都固定捐出超過300萬元的飼料，分送全台逾120個弱勢貓狗收容園區，有近2萬隻貓狗受惠。