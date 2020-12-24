寵物店30週年溫暖送愛　募集近5萬貓狗罐頭助浪浪

我是廣告 請繼續往下閱讀

適逢魚中魚水族寵物創立30週年，業者表示，年年能順利募集到數千民眾愛心認捐，代表民眾對魚中魚這個品牌的信任與支持，更顯意義非凡，同時，魚中魚與人氣貼圖插畫家”一神”聯名，設計法鬥皮古與魚中魚30週年的獨家限量商品，有雙層行李袋及晴雨傘，透過LINE原創貼圖官方授權，每個都貼有雷射防偽標籤，粉絲只要收藏憨厚可愛的法鬥皮古商品，魚中魚會將販售收入5%捐做公益，幫助台中犬山居老弱殘病的流浪動物。

台灣動物緊急救援小組除了例行性的傷病犬貓救援、醫療、送養等工作外，還成立的「台灣貓狗聯合勸募平台」，為了讓全台灣無家可歸或在弱勢私人貓狗收容所的的毛孩子過得溫飽，長期在網路上募集愛心、團購飼料進行助糧行動，目前每個月都固定捐出超過300萬元的飼料，分送全台逾120個弱勢貓狗收容園區，有近2萬隻貓狗受惠。