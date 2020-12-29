桂格完膳掌握5大營養管理關鍵　推癌症愛護計畫

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

桂格完膳掌握5大營養管理關鍵　推癌症愛護計畫

生活中心/綜合報導

2020-12-29 11:00:00

▲財團法人癌症全人關懷基金會董事長暨永長欣診所院長謝瑞坤醫師建議「術後黃金8週復原期」要積極營養介入。（圖／特約記者鄭志宏攝）
▲財團法人癌症全人關懷基金會董事長謝瑞坤醫師建議「術後黃金8週復原期」要積極營養介入。（圖／特約記者鄭志宏攝）

依據最新衛福部癌症登記報告，新發癌症人數為11萬1684人，其中常見有大腸癌、肺癌、乳癌、肝癌、口腔癌等。不論癌別，或多或少都需經手術、輔助性化放療等療程，在這些過程中可能會出現「食慾降低」、「口腔不適」、「難以嚥食」的狀況，將提高病人營養不足的風險，進而影響療程耐受度。

我是廣告 請繼續往下閱讀

謝瑞坤醫師表示，癌症病患中有8成5的患者有營養不良的狀況，尤其消化道相關的癌別如食道癌、胃癌、腸癌等要特別注意「營養支持」，這是照護癌友的關鍵。不僅要做術前營養評估狀況，術後更要把握「黃金復原期」，國際上也有相關研究，建議腸癌應在手術後的8週內啟動輔助性的化放療較佳。謝瑞坤醫師建議，「術後黃金8週復原期」要積極營養介入，幫助患者恢復自身能量，以順利完成後續療程。

桂格完膳推動「癌症愛護計畫」，提供 27 家醫療院所轉介的 200 位病患營養品補充。其中，根據癌友回饋，有高達9成原本食慾不振的病患反饋有改善，而在治療期間進食狀況改善者也近95%，癌友回饋良好。*

▲營養師張毓雯說明，癌症患者可能在治療過程中有營養不良的情形，建議五大營養管理重點，包含:高蛋白、高熱量、鋅等。（圖／特約記者鄭志宏攝）
▲營養師張毓雯說明，癌症患者可能在治療過程中有營養不良的情形，建議五大營養管理重點，包含:高蛋白、高熱量、鋅等。（圖／特約記者鄭志宏攝）
營養師張毓雯表示，癌症患者會在治療過程中發生食慾不振的狀況，其中「體重」是癌症治療過程中重要的指標。患者補足營養、減少體重下降速度，才有足夠體力繼續面對癌症治療，也避免治療中斷。在手術過後的8週時間內要積極儲備營養，建議掌握5大營養管理關鍵：高蛋白、高熱量、鋅、麩醯胺酸及低GI。

謝瑞坤醫師補充，癌症患者的治療過程十分辛苦，良好的營養照護能幫助患者有更多的能量接續療程。目前，臨床經驗上也越發重視營養的評估與介入，許多醫院都配有「營養照護師」，針對不同的癌友提供個人化的營養補充計畫，讓病人可以透過營養飲食來補足體力，面對接下來癌症治療的挑戰。

*根據完膳營養素腫瘤配方愛護計畫問卷，108位癌友回饋體驗2個月後的結果*

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

老司機私藏秘密基地！你覺得哪個野戰地方最刺激？

老司機私藏秘密基地！你覺得哪個野戰地方最刺激？

繼續作答
美麗知性兼具！誰是您的心目中第一正女主播？

美麗知性兼具！誰是您的心目中第一正女主播？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀