桂格完膳掌握5大營養管理關鍵　推癌症愛護計畫

依據最新衛福部癌症登記報告，新發癌症人數為11萬1684人，其中常見有大腸癌、肺癌、乳癌、肝癌、口腔癌等。不論癌別，或多或少都需經手術、輔助性化放療等療程，在這些過程中可能會出現「食慾降低」、「口腔不適」、「難以嚥食」的狀況，將提高病人營養不足的風險，進而影響療程耐受度。

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謝瑞坤醫師表示，癌症病患中有8成5的患者有營養不良的狀況，尤其消化道相關的癌別如食道癌、胃癌、腸癌等要特別注意「營養支持」，這是照護癌友的關鍵。不僅要做術前營養評估狀況，術後更要把握「黃金復原期」，國際上也有相關研究，建議腸癌應在手術後的8週內啟動輔助性的化放療較佳。謝瑞坤醫師建議，「術後黃金8週復原期」要積極營養介入，幫助患者恢復自身能量，以順利完成後續療程。

▲營養師張毓雯說明，癌症患者可能在治療過程中有營養不良的情形，建議五大營養管理重點，包含:高蛋白、高熱量、鋅等。（圖／特約記者鄭志宏攝）

謝瑞坤醫師補充，癌症患者的治療過程十分辛苦，良好的營養照護能幫助患者有更多的能量接續療程。目前，臨床經驗上也越發重視營養的評估與介入，許多醫院都配有「營養照護師」，針對不同的癌友提供個人化的營養補充計畫，讓病人可以透過營養飲食來補足體力，面對接下來癌症治療的挑戰。



*根據完膳營養素腫瘤配方愛護計畫問卷，108位癌友回饋體驗2個月後的結果*