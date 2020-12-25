東馬建設打造三捷核心生活宅　「士林一品」交匯完美生活

「老房子打掉重練」已經成為台北市建商開發推案的新主流，但建商要進入「都更計劃」的門檻不低，不僅要進行長時間與地主溝通才能整合，整合時間經常長達數年之久，若是都更計劃遇到古蹟建築，還需要與相關部份進行溝通，更遑論收益狀況，實力背景不夠雄厚的建商，根本踏不進都更市場。

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由東馬建設投資興建，花費15年整合出基河路旁近千坪基地，打造三捷核心生活宅，「士林一品」位置極具優勢，主推高坪效45坪大3房，提供全平面車位，除300坪水景庭園，植栽豐富，更一提的是190坪的公設層底下就是EPS高規格隔震系統，美國加州蘋果總部也採用此規格，讓安全沒有疑慮。斜對面就是運動中心，大樓共有3部電梯、2座逃生梯，達到銀級綠建築等級，不論是雨水回收系統、綠化功能、日常節能都規格相當完善。

士林一品協理崔治正表示，東馬建設以士林商圈為核心，類似大稻程的迪化街，規劃為文化型的都更案，將近千坪大基地規劃，不僅住家坪效佳CP值高、頂級隔震設備佳、公設規劃優，再加上士林再生計劃已全面啟動，基地位在捷運士林站、劍潭站及環狀線Y25行政中心預定站三角連線中心點，集生活機能與人文、藝術氣息於一地的最佳地段。



▲東馬建設以士林商圈為核心，類似大稻程的迪化街，規劃為文化型的都更案，將近千坪大基地規劃。（圖／東馬建設提供） 2大TOD案落腳士林，臺北首座TOD開發案，以「軌道經濟」為考量，捷運士林站銜接環狀線，未來將打造士林捷運共構商城，預估每年將有1.8億產值；「劍潭站TOD大樓」除以劍潭站運輸為主軸，另以辦公、商業、娛樂、觀光等面向相輔相成，總樓地板面積預計約13,000坪。士紙文創園區也預計開發；同時以「智慧健康醫療」為發展重點的士科園區也即將成型。建商看到未來的區域發展形象、商業機能、文創機能、科技發展再優化提升。