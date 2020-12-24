台塑新港廠　「節能減排、循環經濟」特展開展

我是廣告 請繼續往下閱讀
環境資源永續發展，包括太陽能、風力、水力等再生能源發電，環境永續有廢塑膠循環回收，包括廢漁網、寶特瓶、PP棧板等。其中，在台塑企業的新港及嘉義廠區，設置廢耐隆回收系統，將廢漁網回收，生產耐隆粒；設置複材廠，生產含再生粒的環保產品；設置廢塑膠棧板回收系統，生產再生材質的棧板；設置1,500kW的太陽能發電設備，所發的綠電全部自用，未來將持續投資；合資成立公司，設置22,466kW的水力發電設備，由新港公用廠協助管理。
此外，台化新港汽電共生廠也完成清潔排放改善，改善後排放實績可以媲美天然氣機組；更利用廢熱回收循環經濟概念，來達到消除視覺污染與節省燃料的成效。
綠色低碳策略應用有綠色解決方案，包括台化環保回收絲、台化原液色絲、台塑生醫鋰鐵電池及儲能櫃、台塑碳纖、台塑染敏電池、南亞生物可降解聚酯絲、南亞光電LED照明等各公司綠色產品。
此次會展位於台塑企業新港廠，展期12月21日至12月30日為期8天，許多嘉義地區的大專院校及高中職師生特別安排校外教育課程蒞廠學習，深化教育節能減排及循環經濟的觀念，廠區周遭鄉親亦相邀看展，嘉義縣長翁章梁亦於12月24日率環保局長張根穆、經發處長江振瑋及勞青處長陳奕翰、副處長林俊傑，以及議員林秀琴等共同觀展，無不對於企業的研發成果感到驚嘆，相當認同台塑企業重視「循環經濟」的理念，努力在產業發展和環境生態間取得最佳利基點，落實環境保護與工業發展並重的付出。