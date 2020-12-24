獨／被標籤化？健保卡註記職業 航空機組員就醫被拒
記者陳致宇／台北報導
2020-12-24 17:59:50｜2020-12-24 18:00:44
紐西蘭籍機師確診新冠肺炎，讓航空機組員被外界「標籤化」，傳出有空服員欲前往診所就醫被拒，還需要請公司「打電話一家一家問」，才能順利就醫。對此，中央流行疫情指揮中心回應，確實健保卡都被備註機組員職業，不過航空公司都有與指定醫療院所協議，若有需要可提供機組員就醫。
桃園市職業機師工會理事長李信燕透露，因外籍機師確診事件讓機組員承受很大的壓力，近期就有機組員執勤後欲前往診所就醫時被婉拒，最後是靠公司「打電話一家一家問」，才找到願意診治的醫療院所，由於機組員健保卡上都是備註職業，加上服勤返台後不需居家檢疫 14 天，擔心因此被外界「標籤化」。李信燕表示，年初疫情剛爆發時就已經發生過類似事件，後來是航空公司與相關單位協調，尋找適合的醫療院所配合，但最近又再度傳出機組員就醫遭拒，雖然是零星個案，還是擔心會影響到機組員就醫權益。
對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥證實，因機組員職業型態特殊，健保卡都會有相關註記，不過目前沒有接到就醫被拒絕的相關訊息，不過各家航空公司都已與指定醫療院所有協議，若機組員有就醫需求或其他疑慮，都可以尋求公司協助。
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