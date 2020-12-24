解決家中照護需求 中市府籲雇主善用長照2.0服務
記者柳榮俊/台中報導報導
2020-12-24 18:40:00
新冠肺炎疫情全球肆虐，中央流行疫情指揮中心宣布，自今年12月18日起，持續暫停引進印尼籍移工，已造成長照人力荒。台中市政府勞工局表示，家中有照護需求，可撥打1966長照諮詢服務專線，或洽台中市長期照顧管理中心，善用長照2.0各項服務。
勞工局指出，印尼移工暫停引進後，坊間傳出有部分業者聲稱，可快速媒合「短期合法」外籍看護工，提供有照護需求的家庭。但經調查發現，所謂短期合法外籍看護工，不少是失聯移工、逾期居留或違法打工的外國人，一旦誤用，將誤觸法令。勞工局說明，未經合法申請即直接聘僱失聯移工、逾期居留或他人合法聘僱的外國人，一經查獲，將面臨15萬元以上75萬元以下罰鍰。至於私下借用他人所聘僱的移工，或指派其從事許可以外的工作，甚至未經勞動部合法程序即自行轉移所聘僱的移工，合法雇主及相對人均將面臨高額罰鍰，提醒民眾切勿以身試法。勞工局強調，若有聘僱家庭看護工協助照護需求者，應向勞動部合法申請，切勿自行聘僱來路不明的外國人或他人聘僱的看護工，以免暴露風險甚至遭受處罰。或者，家中有照護需求，可撥打1966長照諮詢服務專線，或洽台中市長期照顧管理中心，善用長照2.0各項服務。