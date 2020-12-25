撕開直播標籤！換上殿堂級裝束　靠專業點綴人生第二春

不少國人愛用臉書、ＩＧ，關注身邊親朋好友、藝人、網紅、藝術家的生活動態，同時也會靠著限時動態、貼文來展現自己跑店吃美食，或是大曬網美景點等日常，除了分享美好，也在默默塑造自己的品味與個人特質。隨著網路科技越來越發達，直播平台陸續竄升，

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讓「分享」成了有規劃的事業，如今一眨眼，5G時代的來臨，加上疫情迫使許多產業轉型，「直播」也悄悄成長蛻變。

根據《Digital Report 2020 台灣報告》調查，國人使用的媒體平台，LINE、Facebook為APP活躍用戶排名前端；APP消費排行，除LINE、愛奇藝、KKBOX外，其他入榜以直播與交友軟體為大宗。可以看出許多人在網路上追求更直覺性的社群互動，從個人貼文、現實動態，以及直播互動，這類的工具已經在你我身邊紮根廣泛運用，不只一般人善用這些網路工具，就連總統蔡英文也在日前指出，大家也可以收看她的直播，了解政府的方向，可見直播已撕掉標籤，成為一種拉近你我之間溝通、互動的網路模式。





「直播」經過有規劃的安排，也可以走入殿堂，像是政府用來傳達施政方針，媒體用來傳播新聞時事，而你我也可以透過學習，靠著專業化，轉化成人生事業第二春。因應近來疫情衝擊各產業，加上5G逐漸普及，在台深耕4年的綠色直播平台「Up直播」，除了提供不同休閒娛樂表演，多元的節目，近來推出全新概念影片，翻轉傳統直播的樣貌，將直播間晉升為專業伸展台。





直播，不只能在室內展現自己的歌喉、發揮話題王的才華， Up直播近來提倡開放式舞台，換上自己專屬的戰服，走出房門秀自己，像是搭公車、捷運都可以來段專業的景點介紹；愛吃美食、購物的人，也可將自己塑造成品味達人；有明星夢、音樂夢嗎卻苦無機緣，業者皆有完善的平台，讓你一邊紀錄分享，同時兼顧彈性的兼差。



▲Up直播近來提倡開放式舞台，換上自己專屬的戰服，走出房門秀自己（圖／品牌提供）

直播平台業者指出，各產業正逢疫情衝擊，但 Up直播在逆境中不退反增，日前力推全名開播的素人主播分成也提升至50％，專業直播主的分潤更是沒有設限，業者表示，直播主的分成整體優於業界，也讓受到新冠肺炎影響，面臨收入短少、留職停薪甚至大幅裁員的受薪族，





能有補貼開銷的第二事業。Up直播觀察，其中不乏空姐、展場Show girl、回流台商紛紛轉職，而2月份主播的人均收入就激增了30％以上，百萬收入的主播人數也創下新高。如今，面對全球產業、科技都在變革，直播也轉變型態，但只要有自信與專長，在各個舞台、領域，都能發光發熱。