國內再傳本土案例　醫院停辦望年會　為護理師加薪

我是廣告 請繼續往下閱讀
宏仁醫院行政副院長林郁說，望年會是許多員工一整年的期待，尤其今年因疫情，醫療單位加強防疫，格外辛苦，院方也期盼舉辦望年會慰勞，未料如今疫情再起，評估望年會原定是在一個月後，為保留醫護能量，決定停辦今年望年會，但董事會也同步決定為護理人員調薪，調薪幅度依職務不同，約在5.5%-7.7%，期盼吸引更多優秀護理人員。
林郁說，宏仁醫院在年初新棟大樓啟用後，因疫情省略剪綵儀式，全體醫護人員投入一段艱辛的防疫歷程，陪民眾共度防疫新生活，期間嚴格的管制，也曾引來不理解的民眾謾罵，讓第一線辛苦護理人員壓力倍增。
護理部主任蕭麗紋說，上半年防疫期間風聲鶴唳，第一線人員壓力真的很大，不過所幸同仁抗壓性也很強，雖然有極少數就醫民眾對於嚴格的管制措施不滿，讓同仁成了出氣筒，但更感謝多數民眾的配合與理解，對於取消望年會，同仁雖失望也都可以理解。
宏仁醫院董事長陳鴻銘於聖誕節前夕發給員工的院內信也指出，醫療防疫第一線的成員，也都是國家隊，「真的很謝謝大家，所有堅守防疫工作的同仁真的辛苦了，從年初到年底，沒有人知道這場疫情戰要打多久，但我們站在醫療的第一線，沒有逃避的權力，一定要團結繼續堅持下去」，也呼籲同仁深化讓患者「安心就診」的服務。
為讓辛苦的醫護人員與就診民眾紓解疫情帶來的壓力，宏仁醫院今年也特別強化聖誕節布置，除院區門口布置約4公尺高的聖誕樹，院區各角落也掛上聖誕花圈及飾品，希望讓因疫情黯淡無光的2020年，帶來光明與希望，祈願「2021一起更好」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。