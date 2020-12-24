不受跑票影響！萊豬9項行政命令表決通過　確定元旦進口

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上午藍綠都舉行黨團大會，討論今日戰略，朝野瀰漫一股山雨欲來的氣氛。民進黨團總召柯建銘以16字表達民進黨的態度，「勇於發言、勇於辯護、記名表決、直球對決」，柯也批評國民黨進退失據，「宛如神風特攻隊」。國民黨主席、立委立委江啟臣則回擊說「今天不是國民黨不理性，你把總統蔡英文2009年的談話拿出來看，就很清楚民進黨價值在哪，我們只是把你們過去的話再拿來講而已。」
上午立法院先處理《學校衛生法》，在野三黨希望將萊豬禁止入校園、廠商違規的相關罰則寫入法律條文，而不是用每年更動、只由教育部說了算的契約進行規定。民進黨立委黃國書發言指出「美豬市佔率僅1%，加上萊豬只佔美豬的22%，又有業者自主宣示不進口，國人吃到萊豬的機率是零。」在萊豬爭議中被藍營針對，封為第一萊委的民進黨立委吳思瑤嗆辣反擊，直轟國民黨「2012年進口萊牛的時候，國民黨又有誰站出來提出修法了？」
而在表決《學校衛生法》的過程中，在野黨的提案全數遭到封殺，通過的都是民進黨團的「不予修正」，在國會朝大野小的現實下，即便《學校衛生法》第二十三條修正案中，出現罕見的時代力量黨團、民眾黨團都一起支持國民黨團提的修正動議，最終仍以46票贊成、59票反對，高達13票的懸殊差距被否決掉。
然而民進黨立委也並非全部都淪為黨意投票部隊，立委劉建國、林淑芬都在投票時選擇棄權，跑票的行為也讓黨團總召柯建銘受訪時說「這些都討論過了，一定會處理。」
下午表決《食安法》修正草案，在野黨們希望標示肉品是否含萊克多巴胺、增列貨號，但同樣被民進黨團打了回票，國民黨衛環委員會召委蔣萬安表示「歐盟、中國，連標示都不跟美國談，直接禁止，美國為了進口豬肉到這些市場，要求廠商不能用瘦肉精，外國能做到，為什麼台灣不能？」國民黨立委洪孟楷質疑「如果總統蔡英文選前政見說她會進口萊豬，結果還是以817萬票當選，我們今天不會有意見，在場的民進黨立委，你們投票的時候想想817萬民意，有誰支持你們進口萊豬？」
到了表決攸關萊豬解禁等9項行政命令時，朝野對立的情緒來到最高點。民眾黨立委蔡壁如指控民進黨的標準跟2012年反萊牛相左，「每位贊成解禁的都會留下歷史紀錄、都是共犯，民進黨回到以黨領政，淪落至此，是獨裁者的行為。」
國民黨主席、立委江啟臣播放過去蔡英文出席2009年反萊牛活動的影片，以及副總統賴清德在卸任行政院長時，為了他曾反對萊牛道歉。影片中蔡英文說「我們政府從不跟我們說他想做什麼，這種政府不透明、無良、下台！」國民黨立委也在下方鼓譟，要蔡英文下台，民進黨立委則指控國民黨影片造假，藍綠互相叫囂，立法院長游錫堃多次管秩序，要立委間互相尊重，仍壓不下兩方對立的情緒。
這9項行政命令包含：第三案衛福部函為修正「動物用藥殘留標準」，將不在條文內的萊劑規範檢測10PPB以下，形同解禁萊劑，將其納管；第五案則為「美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定」，意即原本進口萊牛限定月齡30個月以下，修正後將可進口30個月齡以上萊牛，以及後續的第六案到第八案「散裝食品標示規定」，規定進口豬肉只需要標示產地，不需要標示有沒有含萊克多巴胺。
第九案到第十一案，則為審查衛生福利部函送「包裝食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定」案、審查衛生福利部函送「直接供應飲食場所供應食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定」案、審查行政院農業委員會函為修正該會101年9月7日農防字第1011473960號公告案。
引人注意的是，在表決萊豬解禁行政命令時，除了上午已經棄權的劉建國、林淑芬之外，連民進黨立委江永昌也開始鬆動，跟進棄權、不投票，但這不影響民進黨團的人數優勢，9項行政命令仍穩穩過關，確定明年1月1日開放進口。
對於投票棄權行為，江永昌僅發出簡短聲明表示，食品基於科學及有效管控會是安全的，台灣也需要為了發展國際貿易走出去，「執政黨這樣做並沒有錯，但需要多一點時間讓人民理解清楚」。
今晚是平安夜，但朝野立委並未休息。在9項行政命令審查完竣後，晚間繼續審查在野黨提出的一百多項附帶決議，立法院工作人員推估，附帶決議處理完的時間將落在晚間10點左右。