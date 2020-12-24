影／送暖傳遞祝福　頂新和德串連彰化聖家孩童報佳音　

聖誕節前夕，天主教會台中教區附設彰化縣聖家啟智中心特別在今（24）日安排小朋友走出戶外，到永靖鄉街頭報佳音，頂新和德文教基金會志工也陪同院生歡度聖誕，天公作美，連日陰雨也暫時放晴，小朋友也到成美文化園欣賞台版兼六園，讓園區內外充滿濃濃的歡樂節慶氣氛。

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▲聖誕節前夕，天主教會台中教區附設彰化縣聖家啟智中心小朋友到永靖鄉街頭報佳音。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 24）

× ▲聖誕節前夕，天主教會台中教區附設彰化縣聖家啟智中心小朋友到永靖鄉街頭報佳音。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 24）

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡指出，頂新和德文教基金會創辦人魏應充長期關懷家鄉弱勢團體，透過基金會深耕社區，付出不遺餘力，在耶誕節前夕，基金會連續第2年邀請「聖家啟智中心－靖寶童趣屋」的孩子與師長們，到頂新1919食物銀行與成美文化園報佳音，為永靖在地受助戶、員工、遊客送上暖暖的關懷與祝福。

1919食物銀行店長林俊毅表示，很多受助戶因為經濟因素或行動不便，在身體和心理上都比較孤獨、不願意外出，透過這次頂新和德文教基金會及聖家辦理的報佳音活動，讓他們能夠出來交朋友、透透氣，獲得喘息的時間，也感受充滿溫馨及祝福的耶誕節日。

▲頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡代表基金會贈送聖誕禮物給聖家啟智中心小朋友，由聖家啟智中心主任劉嘉琪代表接受。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 24）

× ▲頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡代表基金會贈送聖誕禮物給聖家啟智中心小朋友，由聖家啟智中心主任劉嘉琪代表接受。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 24）

蕭巧怡表示，頂新和德文教基金會日前透過「食公益計畫」捐助聖家啟智中心，推展與飲食相關的服務方案後，這次又在耶誕節前夕，邀請聖家的孩童報佳音，活動第一站至頂新1919食物銀行，向關懷戶報佳音，並幫聖誕樹貼上卡片，帶來濃厚的耶誕節氣氛；第二站則到成美文化園，向員工及遊客們送上祝福。聖家頒發感謝狀給基金會，感謝給予早療孩子們增進自信心與和社會大眾正向互動的機會。

▲彰化縣聖家啟智中心小朋友在1919食物銀行表演聖誕舞。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 24）

× ▲彰化縣聖家啟智中心小朋友在1919食物銀行表演聖誕舞。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 24）

彰化聖家啟智中心主任劉嘉琪表示，小朋友身著應景服裝紛紛來到到永靖鄉，希望透過報佳音活動，讓孩子表達對社會大眾的感恩與愛，除了增進孩子們的自信心，也讓社會大眾更瞭解這群不一樣的孩子，有助於建立友善社區。

▲頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡和小朋友並幫聖誕樹貼上卡片。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 24）