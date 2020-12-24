影／送暖傳遞祝福　頂新和德串連彰化聖家孩童報佳音　

我是廣告 請繼續往下閱讀
頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡指出，頂新和德文教基金會創辦人魏應充長期關懷家鄉弱勢團體，透過基金會深耕社區，付出不遺餘力，在耶誕節前夕，基金會連續第2年邀請「聖家啟智中心－靖寶童趣屋」的孩子與師長們，到頂新1919食物銀行與成美文化園報佳音，為永靖在地受助戶、員工、遊客送上暖暖的關懷與祝福。
1919食物銀行店長林俊毅表示，很多受助戶因為經濟因素或行動不便，在身體和心理上都比較孤獨、不願意外出，透過這次頂新和德文教基金會及聖家辦理的報佳音活動，讓他們能夠出來交朋友、透透氣，獲得喘息的時間，也感受充滿溫馨及祝福的耶誕節日。
蕭巧怡表示，頂新和德文教基金會日前透過「食公益計畫」捐助聖家啟智中心，推展與飲食相關的服務方案後，這次又在耶誕節前夕，邀請聖家的孩童報佳音，活動第一站至頂新1919食物銀行，向關懷戶報佳音，並幫聖誕樹貼上卡片，帶來濃厚的耶誕節氣氛；第二站則到成美文化園，向員工及遊客們送上祝福。聖家頒發感謝狀給基金會，感謝給予早療孩子們增進自信心與和社會大眾正向互動的機會。
彰化聖家啟智中心主任劉嘉琪表示，小朋友身著應景服裝紛紛來到到永靖鄉，希望透過報佳音活動，讓孩子表達對社會大眾的感恩與愛，除了增進孩子們的自信心，也讓社會大眾更瞭解這群不一樣的孩子，有助於建立友善社區。