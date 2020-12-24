疫情影響 桃園跨年晚會可能改為線上轉播
記者李春台/桃園報導
2020-12-24 18:42:17
新冠肺炎疫情台灣本土個案再現，原本預定31日晚間在高鐵站前廣場舉行的桃園跨年晚會，臨時因為紐西蘭機師及案771的本土確診案例傳出變數。考量年底許多大型活動陸續舉辦可能引爆群聚感染風險，桃園市政府今（24）日宣布，若再有新增本土案例或疫情有重大變化，12月31日規劃在青埔高鐵站前舉辦的跨年晚會不排除可能改為線上轉播或停辦。
針對跨年晚會舉辦的方式，市長鄭文燦下午召開防疫應變會議，經過2個小時的討論之後，新聞處長詹賀舜轉述討論結果表示，若有新增本土案例或疫情有重大變化時，造成群聚風險增加，市府跨年不排除改為線上轉播或停辦，元旦升旗也會比照停辦，目前市府擬於28日召開會議做最後討論，相關活動辦理情形將動態調整，隨時發佈訊息。詹賀舜指出，案765及771雖然居住地在桃園，但依照中央疫情指揮中心發布的活動軌跡多在台北市，桃園市府以嚴謹態度看待此事，元旦升旗目前以線上報名及團體報名為主，報名資料均屬實名制審查，至於原計劃現場開放報名部份則取消，當天活動結束發放的完走禮也將採實聯制領取，會完全按照中央疫情指揮中心的規定來辦理。
除了跨年活動可能有變數，天團五月天原訂自明（25）日起在桃園連辦6場演唱會，因應疫情變化，主辦單位也宣布25、26、27日的演唱會將延期至1月8、9、10舉行；而12月31日及1月1、2日的演唱會則如期演出。
詹賀舜表示，市府已審視五月天最新提出的防疫計畫書均符合疫情指揮中心規範，同時市府也會與警方及主辦方人員組成防疫督導及流動攤販稽查小組，以每組4至6人，定點定時巡場進行防疫督導，希望民眾可以配合疫情指揮中心相關規範，全程戴口罩、並勿飲食，若無口罩者一律禁止入場，經勸導不聽者也會立即開罰。