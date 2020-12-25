日本發明「高科技墳墓」！背後原因曝光網鼻酸

The China Post報導，親友過世，龐大的喪葬費用對不少家庭來說是負擔沉重。有鑑於此，日本一座墓園推出高科技墓碑，給民眾多一種經濟喪葬選擇。 我是廣告 請繼續往下閱讀 根據日媒報導，日本千葉縣八千代墓園 (八千代悠久の郷霊園)推出搭載藍芽科技的石墓碑，墓碑上裝有一台小型電子螢幕，而前往弔唁的家屬必須帶著一個特製御守以感應石碑的藍芽裝置。 當弔唁者接近藍芽墓碑，上方的小螢幕會亮起，顯示亡者的名字、去世日期等等，待家屬離開後，螢幕會自動回到預設值。 ▲當弔唁者接近藍芽墓碑，上方的小螢幕會亮起，顯示亡者的名字、去世日期等等，待家屬離開後，螢幕會自動回到預設值。(翻攝自https://syukatsu123.jp/yachiyo/hikari.html)共享墳墓需花費29萬日圓(約新台幣7萬8千元)，相對於購買墓地的平均價格700萬日圓 (約新台幣190萬元)便宜許多。 藍芽共享墳墓的興起是因應日本高齡化社會。有些亡者沒有家屬料理後事，或是親屬無法負擔龐大墓園土地費用，共享墳墓成為不錯的選擇。 ▲當弔唁者接近藍芽墓碑，上方的小螢幕會亮起，顯示亡者的名字、去世日期等等，待家屬離開後，螢幕會自動回到預設值。(翻攝自https://syukatsu123.jp/yachiyo/hikari.html 共享墳墓更提供客製化服務，弔唁者可以選擇墓碑螢幕上要顯示那些資訊、如何呈現。