影／鄉長送歡樂　陪伴聖誕阿伯、阿嬤歡慶聖誕party

切膚之愛基金會「連瑪玉學苑」今年聖誕大不同，大村鄉鄉長游盛今（24）日前往學苑歡慶聖誕節，為失智長輩帶來既溫馨、又難忘的聖誕美好回憶，游盛感動地表示，大村鄉的長輩很幸福，白天來到日照中心接受專業照顧，透過政府長照2.0補助不僅可減輕家屬負擔，更可讓長輩延緩失能、失智，並學習生活自立。

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▲游盛鄉長（右）對長輩們在卡片聖誕樹上蓋滿祝福的指印，深表感謝。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 24）

× ▲游盛鄉長（右）對長輩們在卡片聖誕樹上蓋滿祝福的指印，深表感謝。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 24）

長輩們特別化身成聖誕老阿伯、聖誕老阿嬤，開心的前往圖書館讀冊、歡慶聖誕節，游盛抵達學苑時以迎賓舞熱烈歡迎，並邀請游盛戴著聖誕帽一同歡唱「聖誕老阿伯」，學苑內洋溢著歡欣、熱鬧的聖誕節氣氛；聖誕老阿伯代表長輩們將純手工製作的聖誕卡片，獻給大村鄉長及切膚之愛基金會執行長、同時也是長輩心目中的「頭家娘」詹麗珠用卡片聖誕樹上蓋滿指印的祝福，表達最深的感謝。

三年前，切膚之愛基金會深獲大村鄉民們的大力支持，進入大村鄉圖書館2樓建置全國首家圖書館，結合的失智者長照服務，讓在地失智家庭終於能獲得的專業服務與喘息，推動醫療與社區整合服務，更能照顧社區民眾在地安老，共同營造長照友善城市。

▲日照中心長輩們特別化身成聖誕老阿伯、聖誕老阿嬤。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 24）

× ▲日照中心長輩們特別化身成聖誕老阿伯、聖誕老阿嬤。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 24）

詹麗珠博士表示，切膚之愛基金會長期深耕服務於失智家庭，更看見了龐大的需求，即使彰化縣已經建置30間日照中心，卻也僅有切膚之愛基金會願意投注3間「純」失智日照中心或小規模多機能的服務，切膚之愛基金會提供失智全人的照顧，目前正積極在規劃24小時團體家屋，陪著失智長輩有尊嚴走完人生最後一哩路。

▲長輩們以「聖誕老阿伯」迎賓舞熱烈歡迎游盛鄉長。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 24）

× ▲長輩們以「聖誕老阿伯」迎賓舞熱烈歡迎游盛鄉長。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 24）

詹麗珠感謝所有熱心的企業及社會大眾，並籲請把這份愛繼續傳遞下去，支持切膚之愛投入的失智照護，讓每一位聖誕老阿伯與老阿嬤可以快樂來讀冊，即使他們失智了，也依然過著精采的生活。