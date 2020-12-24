勞動基金炒股案　檢廉約談群益投信副總等人

「早說不要投民進黨！」 張善政：聖誕夜送民眾萊豬大禮
萊豬表決戰 小聖蚊 : 看看誰站在人民這一邊
不受跑票影響！萊豬9項行政命令表決通過 確定元旦進口
萊豬終局之戰 林淑芬、劉建國投票棄權 民進黨送中評會
萊豬表決2綠委棄權 蘇揆：執政黨立委應堅守政黨立場
大同換經營團隊面臨人力調整 部分員工等被資遣提前退休
大同新董座盧明光要靠併購結盟「長大」 拚5年營收千億
王光祥鏡頭前感謝林文淵 盧明光看「前車之鑑」這樣說
盧明光、鍾依文接任大同新任董總 宣示兩年內獲利
大同董總又換人 前鴻海高層入列充滿想像空間
疫情影響 桃園跨年晚會可能改為線上轉播
紐籍機師惹禍！五月天聖誕開唱倒數1天 突宣布延期退票
獨／疫情影響跨年晚會？黃珊珊：嚴重恐封街放101煙火
北市跨年晚會採實名制 設管制區、強制戴口罩、禁止飲食
陳時中指她已刪文相信非惡意 徐巧芯：我沒刪文
專訪／「有生小孩壓力！」高嘉瑜：但不一定要結婚
專訪／一舉一動全是新聞話題 高嘉瑜：正常人很快就崩潰
專訪／是女神也是白目 高嘉瑜：把自己做好、沒要選2022
影／上節目替中天說話？高嘉瑜：只是關心員工生計遭扭曲
高嘉瑜上中天節目加油打氣 王浩宇怒轟：妳真的是夠了！
圖／萊豬表決倒數！藍委自備睡袋、棉被 夜宿立法院外
影／擋萊豬劍指公投 江啟臣：黨凌駕民意、代議制度失衡
影／食安之夜最後怒吼！蔣萬安：蘇不要騙完神明又騙人民
國民黨團「最後的晚餐」線上晚會 直播頻頻黑畫面
何志偉自述頭暈、喉嚨腫 網友怕「病遁」：明天投票嗎？
俄羅斯美女愛上野溪溫泉秘境 泡完驚呼：太幸福了 | Russian YouTuber explores wild hot springs in Nantou
豐原高中參訪CP媒體環境 學生期待疫情解封能出國 | High school students can’t wait to travel abroad in post-COVID-19 era
老外看台灣／網瘋傳熱仙草凍奶茶食譜 老外傻眼：我只看到淡菜殼 | Grass jelly milktea mistaken as ‘mussel shells’ soup by some social media users
老倉庫變身網美「旋轉樓梯」！全新打卡點就在南港 | ‘N24 Taipei Ark’ opens today in Nangang, Taipei
泰國帥哥娶兩美男！高顏值「三帥婚禮」掀討論 | Three handsome Thai men ‘tied the knot’ with blessings from their families
Lao động di trú bắt buộc thực hiện kiểm tra sau khi thực hiện cách ly 14 ngày
所有入境移工今起14天期滿一律採檢｜Lao động di trú bắt buộc thực hiện kiểm tra sau khi thực hiện cách ly 14 ngày
Lao động di trú có đang làm lãng phí nguồn tài nguyên y tế của Đài Loan?
移工確診浪費健保資源？王浩宇駁：他們溢繳的健保費何止千億｜Lao động di trú có đang làm lãng phí nguồn tài nguyên y tế của Đài Loan?
Tạm ngừng nhập cảnh 2 tuần đối với lao động Indonesia
ตั้งแต่วันนี้ เมื่อแรงงานข้ามชาติกักตัวครบ 14 วัน ทุกคนต้องเข้าตรวจเชื้ออีกครั้งในวันถัดไป
หอพักแรงงานกลายเป็นช่องโหว่การป้องกันการแพร่ระบาด กลุ่มแรงงานเดือด : สภาพแวดล้อมโหดร้ายราวค่ายกักกัน
ผู้ตั้งถิ่นฐานรุ่นใหม่รุ่นที่สองมากความสามารถ“เด็กเรียนดี” จบจากไถต้า เป็นพิธีกรดาวรุ่งฝีมือดีในงานผู้อพยพย้ายถิ่นสากล
แรงงานติดเชื้อโควิด-19 สิ้นเปลืองเบี้ยประกันสุขภาพ ? ส.ส. เถาหยวนชี้：เบี้ยประกันสุขภาพที่พวกเขาจ่ายเกินกว่าแสนล้านเหรียญ
社福移工納入疫苗優先接種對象 陳時中：風險不因哪國人而異 | Pekerja Migran Bidang Sosial Menjadi Target Prioritas Vaksin, Chen Shih-Chung: Risiko tidak akan Berbeda karena Beda Negara
為何印尼移工大多無症狀？莊人祥提「兩點關鍵」曝真相 | Kenapa Kebanyakan PMI Tanpa Gejala? Zhuang Ren-Xiang Ungkap Dua Alasan Utamanya
印尼移工持續暫緩引進！勞動部：延長雇主引進許可效期 | Penghentian Pengiriman PMI Dilanjutkan! Depnaker: Izin Majikan untuk Datangkan Pekerja Migran Dapat Diperpanjang
新住民成果發表會化身彩妝師 找婆婆當模特兒大展手藝 | Imigran Baru Berubah Menjadi Penata Rias Saat Pameran Akhir, Menunjukkan Keahliannya Dengan Meminta Mertua Menjadi Model
家事移工現況超血汗！勞團籲通過家服法 勞動部：有困難 | Pekerja Migran Jenis Rumah Tangga Sangat Kasihan, Perkumpulan Tenaga Kerja Menyerukan Diadopsinya UU Pelayanan Rumah Tangga, Kementerian Tenaga Kerja: Sulit Terjadi
染疫紐西蘭機師趴趴走 百貨、大賣場急消毒
本土確診讓跨年活動緊縮？陳時中：傍晚與地方政府討論
紐西蘭機師害本土1確診 指揮中心公布天母、南崁足跡
快訊／連續253天0本土確診破功！新增1人國內染疫
乳糖不耐症有解！營養師破迷思 兩時間點喝奶最好
影／愛愛時間越久愈好？專家破解六大「Ａ片迷思」
水溝噴藥時經過會傷身？醫拆解「關鍵成分」：不用太焦慮
男性服用安眠藥有損雄風？可能與睪丸酮減少有關
年過40想生恐來不及 趁年輕可先替青春卵子保住生機
產後鬆鬆又漏尿？ 女人遇到「難言之隱」應積極面對
清大團隊發現胃癌精準新標靶療法 腫瘤縮小不轉移
獨／疫情是危機也是轉機！台大院長吳明賢談防疫關鍵
影／光頭癌症少女被罵人妖 勇敢找回自信人生重頭開始
「透視」身體揪出癌細胞 非侵入檢查提升治療精準度
大腸癌易復發可先下手為強 抽血檢驗準確率達9成
影／不餓卻暴食！4招分辨壓力吃 遠離「情緒性飢餓」
「社交恐懼症」症狀有哪些？內向不代表害怕社交
退休後生活失去重心？ 人生沒有目標認知能力恐退化
患部清潔很重要！ 中醫師：治療溼疹這個步驟是關鍵
男「存款百萬」堅持公證不辦桌！未婚妻崩潰：沒收你聘耶
有房不難，在於你是否跨出第一步!
婚宴蟑螂新招？大媽竟掏出「巨大麻袋」應戰 新郎無奈炸
飄香半世紀經典泡麵 加入穀類紅寶石 台東在地限量銷售
NOW辯風向／詹子晴(丫頭)慘遭霸凌 上節目談險情緒失控
聖誕節這樣玩佈置、交換禮物、聖誕大餐、派對狂歡指南
中國出版品來台受阻？陸委會強調：尊重主管機關依法行政
第二波農遊券上路！年貨滿千就送250元免抽籤 申請時間、登錄方式等資訊一次報你知！
寶媽罹癌開刀「全家跑去開趴」 獨自住院氣炸了
中央社
2020-12-24 19:31:24
藝人轉戰youtuber，您覺得誰的頻道最有趣?
萊豬開放在即，請問您會購買來自美國的豬肉嗎？
戲劇新人王卡位，誰是你心目中2020年最強新演員？
劉樂妍「台胞證失效」領不到工資 發文槓上微博
房市／在地客強撐高雄這個生活圈 近期買氣熱
明年全球LED需求觸底反彈 估產值達157億美元
耶誕夜來亂！2架共機擾我西南空域
高球／一桿進洞比中發票機率高？「百碼百萬」開放報名
租屋遷戶籍？新制：不得記載房客不得遷入
14中國城市 GDP達人民幣兆元
27件遊覽車誤闖蘇花改 公總：故意成分不高
入冬養身進補！十大藥膳食補料理都在這 吃點好料補補身體吧！