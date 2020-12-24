勞動基金炒股案　檢廉約談群益投信副總等人

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勞動基金炒股案　檢廉約談群益投信副總等人

中央社

2020-12-24 19:31:24

▲台北股市早盤漲逾80點，指標股台積電1月營收淡季不淡，帶動半導體族群為大盤主要攻高要角。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北地檢偵辦勞動基金炒股案，今日約談群益證券3名關係人說明。（圖／NOWnews資料照片）
北檢偵辦勞動部前組長游迺文涉貪操縱股價案，今天指揮廉政署兵分5路搜索，並約談群益證券資產管理部專業副總經理謝志英、基金經理人林瑞英、研究員湯明真等3人說明。
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