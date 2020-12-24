影／王惠美化身行政主廚　上菜秀呈現12道縣政大菜

彰化縣政府今（24）日於明年6月將啟用的清水岩露營區舉辦「希望‧綻放～縣長就職2周年記者會」，會中縣長王惠美領銜縣府團隊，以上菜秀方式呈現12道縣政大菜，並向鄉親宣示彰化正在改變。

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▲彰化縣長王惠美就職2周年，王惠美精闢的向縣民報告，邁向新年度之際，將全力拼建設、拼經濟。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 24）

× ▲彰化縣長王惠美就職2周年，王惠美精闢的向縣民報告，邁向新年度之際，將全力拼建設、拼經濟。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 24）

王惠美就職滿兩週年推出交通建設、青年創業、落實教育、樂齡長照、改善環境、休閒觀光、治水防洪、振興經濟與拓展農產市場等12項重大縣政建設，奠定彰化往後百年發展根基，營造「美好彰化、希望城市」。

▲縣長王惠美領銜縣府團隊，以上菜秀方式呈現12道縣政大菜。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 24）

× ▲縣長王惠美領銜縣府團隊，以上菜秀方式呈現12道縣政大菜。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 24）

王惠美就任滿兩週年，積極重整以往太過浮誇、舉債所編列的龐大預算，健全財政收支後，邁向新年度之際，將全力拼建設、拼經濟，因此率領各局處長在就職兩週年慶端出「12大項」建設牛肉。

▲明年6月將啟用的清水岩露營區，有自助露營區、溫泉湯屋、泡腳池以及親水區。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 24）

× ▲明年6月將啟用的清水岩露營區，有自助露營區、溫泉湯屋、泡腳池以及親水區。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 24）

來因疫情積極表現受到「中央」關注的衛生局長葉彥伯，一出場就受到台下觀眾熱情掌聲，為其加油打氣；彰化縣議會副議長許原龍，也帶領議會議員到場，力挺王惠美。彰化縣村里長聯合服務總會長何炳樺也帶領會員代表們現身力挺王惠美。

王惠美今（24）日化身行政主廚，帶領縣府團隊一一上菜，王惠美說，過去2年縣府站穩腳步打好基礎，任內所推動業務獲中央108項首獎肯定，還有36項全國首創紀錄，希望縣府的努力，縣民能看見，未來與大家一同為美好彰化，幸福城市努力。

▲音樂演奏為「希望‧綻放～縣長就職2周年記者會」揭開活動序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 24）

× ▲音樂演奏為「希望‧綻放～縣長就職2周年記者會」揭開活動序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 24）

其中，將率先推動「公路軌道大雙拼」，搭配「都市計畫煨三鐵」，活化土地開發，振興各項經濟；其次要營造「青年創就業好時機」，配合「數位雙語加公幼」計畫，化解人才流失以及少子化危機；第五項是「社福拼盤佐e化」，加上「樂齡長照燴健康」，透過13處長照衛福大樓、密集社區長照站，讓弱勢族群、婦幼與長輩們都能獲得妥善照顧；積極改善空污與環境品質營造「低碳永續新家園」。

振興觀光產業方面推出「白海豚屋品溫泉」，拓展山海平原觀光旅遊新商機，透過「優鮮海陸拼盤」幫農漁牧產業拓展海內外市場；輔導中小企業轉型拼經濟；以「文資活化風華露」，打造彰化新亮點；強化「治水防洪」，讓彰化縣脫胎換骨、共創新局。

▲王惠美在祈願卡上祈許疫情退散、一帆風順、幸福安康。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 24）